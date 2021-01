El poder de destrucción que tendría el asteroide si impacta la Tierra en 2022

La NASA ya le puso fecha al posible, aunque remoto impacto del quinto asteroide más peligroso contra la Tierra: 6 de mayo de 2022. Además, calculó el poder de destrucción que tendría sobre el planeta: una explosión equivalente a 230 kilotones de dinamita, el equivalente a 150 bombas de Hiroshima.

La Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) ha definido al asteroide '2009 JF1' como "altamente peligroso" y podría impactar la Tierra a las 08:34, según información de la agencia espacial, aunque también estima que la probabilidad de impacto es de muy baja: 1 entre 3.800 (un 0,026%).

En cuanto a la potencia del impacto, los 230 kilotones de dinamita, equivalente a 150 bombas de Hiroshima, podría causar una devastación casi total en el planeta.

"Algunos asteroides y cometas siguen caminos orbitales que los llevan mucho más cerca del Sol de lo habitual y, por lo tanto, de la Tierra”, explica la NASA en un comunicado.

Estos asteroides son constantemente monitoreados por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, usando un sistema automatizado llamado Sentry. Este sistema logra medir una gran cantidad de datos que permiten determinar, por ejemplo, que 2009 JF1 es un asteroide Apolo, es decir, que su órbita alrededor del Sol es más grande que la de la Tierra.

Según precisa la NASA, “Sentry es un sistema de monitoreo de colisiones altamente automatizado que escanea continuamente el catálogo de asteroides más actual en busca de posibilidades de impacto futuro con la Tierra durante los próximos 100 años. Siempre que se detecte un impacto potencial se analizará y los resultados se publicarán inmediatamente aquí, excepto en casos inusuales en los que busquemos una confirmación independiente. Es normal que, a medida que se disponga de observaciones adicionales, los objetos desaparezcan de esta tabla cuando ya no haya detecciones de posibles impactos. Por esta razón, mantenemos una lista de objetos eliminados con la fecha de eliminación”.

5⃣ days til #AsteroidDay!

At #5 in ESA’s #asteroidrisklist (ordered by maximum impact probability) is 2009 JF1. Estimated to be about 13m in diameter, it has a 1 in 4166 chance of Earth impact#SpaceCare pic.twitter.com/MdSn9sw4wh

— ESA Operations (@esaoperations) June 25, 2020