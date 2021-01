Twitter suspende de manera permanente a Trump

La red social de Twitter anunció hoy, viernes, que suspendió de manera permanente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con su cuenta oficial que detalla decisiones de seguridad, Twitter basó su determinación en el suceso del miércoles, que vio a Trump incitar a simpatizantes a reclamar que él ganó las elecciones.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021