PNP rechaza alegada victoria de candidato Popular al Senado en Humacao

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, rechazó la aseveración del comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo Cruz, de que Wanda Soto no venció a Hill Román por un escaño al Senado por el Distrito de Humacao.

Cruz solicitó ayer al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, que corrija la divulgación de al menos cuatro colegios de votación para el Distrito Senatorial de Humacao, pues según él tenían errores que alteraban el resultado.

“Rechazo las imputaciones del Comisionado Electoral del PPD de que la compañera, Wanda ‘Wandy’ Soto, no prevaleció en la contienda para el Senado por el Distrito de Humacao. Por si el Comisionado no lo sabe, Soto ya juramentó como Senadora electa el pasado 2 de enero. Lo que está haciendo Cruz es tratar de minar la confianza del pueblo en el proceso electoral otra vez. El pueblo habló y ya tenemos Senadora por Humacao. Ese resultado no va a cambiar, no importa las palabras que se emitan porque sencillamente los votos así lo han demostrado”, señaló Aponte Hernández mediante un comunicado de prensa.

Según el senador PNP, la candidata estadista ganó el escaño y "nada de lo que diga Cruz o cualquier otro funcionario de la Pava cambiará eso”.