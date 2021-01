Las cosas que puedes hacer con la nueva Orden Ejecutiva a partir de hoy

Hoy comienzan los 30 días de vigencia de la nueva Orden Ejecutiva firmada por el gobernador Pedro Pierluisi en relación al COVID-19. Las medidas que fueron anunciadas el martes flexibilizan algunas restricciones que habían estado en efecto durante todo diciembre.

Toque de queda

Pierluisi extendió el tiempo en que los ciudadanos pueden transitar libremente en las calles. A partir de hoy, el toque de queda está en efecto desde las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

Además, no habrá 'lockdown' o cierre total los domingos, por lo que el toque de queda será aplicable igual que en los días de semana y los negocios podrán abrir de acuerdo a las normas que también apliquen los otros días.

Playas, marinas y balnearios

Los cuerpos de agua como las playas, ríos, marinas, balnearios y demás, podrán ser usados por los bañistas durante el horario establecido.

Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en alguno de esos lugares, y las personas no podrán socializar on otros que no pertenezcan a su unidad familiar.

Los grupos deben guardar 10 pies entre ellos.

Las mascarillas deben permanecer puestas mientras los bañistas estén fuera del agua.

El uso de sillas, sombrillas y neveras de playa serán permitidos.

Sobre embarcaciones o botes que se usen para fines recreativos, no pueden ser ocupados por personas fuera del núcleo familiar.

Comercios

Podrá operar on un 30% de capacidad, siempre que cumplan con el protocolo del distanciamiento físico y, de no poder cumplirlo, el negocio tendrá que reducir su capacidad.

Consecuente al cambio en el toque de queda, los comercios podrán permanecer abiertos hasta las 10:00 p.m. todos los días.

Actividades deportivas y recreativas

No hubo algún cambio en estas disposiciones. Todos los deportes deberán hacerse en fuera del horario del toque de queda y únicamente realizando ejercicios de forma individual, sin contacto físico.

Eventos religiosos

Estarán permitidos los siete días de la semana en el horario acordado en el toque de queda y con ocupación máxima de 30%.

Discotecas, bares y chinchorros

Continúan cerrados 24 horas los salones de juego, teatros, bares, discotecas, salas de concierto, centros recreacionales o cualquier análogo.

Operaciones gubernamentales

Continuarán ejerciendo funciones y brindando servicios.

Las demás disposiciones continuaron tal cual se había establecido en las Ordenes anteriores. Esto incluye las ordenes de aislamiento ante el contacto con un positivo a COVID por 14 días o por 10 días mínimo de confinamiento si resulta contagiado.

El gobernador aseguró que evaluaría los datos y estadísticas en las próximas dos semanas para decidir si enmienda esta Orden Ejecutiva o la deja vigente por los 30 días estipulados.