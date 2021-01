Donald Trump confirma que no atenderá inauguración de Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó esta mañana que no atenderá el acto de juramentación de Joe Biden en el Capitolio el próximo 20 de enero.

"A todos los que han preguntado, no asistiré a al Inauguración", escribió el presidente en redes sociales.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

