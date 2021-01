Muere uno de los policías envueltos en los motines en el Capitolio federal

Uno de los policías envueltos en el motín que se formó ayer en el Capitolio federal falleció, informó hoy, jueves, la cadena CNN.

Al momento no se ha ofrecido la razón de su muerte ni identificación.

El oficial sería la quinta persona que fallece a causa de caos que se desató ayer cuando miles de simpatizantes del presidente Donald Trump acudieron a la capital estadounidense para protestar el supuesto fraude electoral que se cometió en las elecciones, pero que aún no hay prueba alguna.

