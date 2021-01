Líder demócrata en el Senado pide a gabinete destituir a Trump

El líder de los demócratas en el Senado Chuck Schumer llamó el jueves al gabinete para que trabajen en destituir al presidente Donald Trump, un día después de la violenta jornada de manifestaciones que se tomó el Capitolio en Washington.

Schumer aseguró que Trump no puede estar "ni un día más" en el cargo.

"Lo que ocurrió en el Capitolio fue una insurrección contra Estados Unidos, incitada por el presidente. La manera más rápida y efectiva de remover al presidente es invocar inmediatamente la enmienda 25", dijo Schumer en comunicación escrita.

Esta enmienda se da solamente cuando el vice presidente también está de acuerdo en que el presidente no está en capacidades físicas o mentales para seguir en el cargo.

De no ser así, el Congreso podría avanzar con un residenciamiento.

What happened at the U.S. Capitol yesterday was an insurrection against the United States, incited by President Trump.

This president must not hold office one day longer.

— Chuck Schumer (@SenSchumer) January 7, 2021