Este fue el momento en que el Congreso validó la victoria de Joe Biden como presidente

Alrededor de las 3:40 a.m. de hoy, el Congreso de Estados Unidos validó oficialmente la victoria de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos, en un día en el que una respetada ceremonia se convirtió en una pesadilla de terror político sin precedentes.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos certificó el jueves la victoria del colegio electoral demócrata después de que una violenta multitud de partidarios de Trump pasaran horas el miércoles campando a sus anchas por el Capitolio. Una mujer murió baleada, se rompieron ventanas y la turba obligó a los conmocionados legisladores y colaboradores a huir del edificio protegidos por la Policía del Capitolio.

Este fue el momento en que Amy Klobuchar, senadora demócrata por Minnesota, leyó oficialmente los resultados de la contienda electoral:

WATCH: Congress affirms President-elect Joe Biden’s victory after rioting by a pro-Trump mob at the Capitol delayed proceedings https://t.co/GcpzWFyeUD pic.twitter.com/JgSAlNQaXA

— CNN (@CNN) January 7, 2021