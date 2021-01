Twitter bloquea cuenta de Trump

La red social Twitter anunció el miércoles en la noche que bloquearon la cuenta del presidente Donald Trump por 12 horas, tras haberle solicitado la eliminación de tres tuits que violaban la política de integridad cívica de la empresa.

"Como resultado de la situación violenta sin precedentes y en curso en Washington, D.C., hemos requerido la eliminación de tres tuits de @realDonaldTrump que se publicaron hoy por violaciones repetidas y graves de nuestra política de integridad cívica", informó la red social.

Esto luego que, durante el día, manifestantes pro-Trump tomaran el Capitolio y tuvieran un choque con la Policía ante la negación de que el actual presidente fuera derrotado en la contienda electoral por Joe Biden.

This means that the account of @realDonaldTrump will be locked for 12 hours following the removal of these Tweets. If the Tweets are not removed, the account will remain locked.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021