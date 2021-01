Caos agobia el Capitolio federal ante manifestaciones de seguidores de Trump

Seguidores del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, irrumpieron hoy, miércoles, a las cámaras del Congreso para intentar detener la confirmación del presidente-electo Joe Biden.

Miles de simpatizantes de Trump comenzaron a congregarse en la capital del país antes del amanecer para mostrar su apoyo al presidente y sus infundadas afirmaciones de fraude electoral.

Según se ha reportado al momento por NBC ya hay varios heridos en las manifestaciones, mientras que Lindsay Watts de Fox reporta que una mujer fue herida de bala en los predios del Capitolio.

"Estoy pidiéndole a todos en el Capitolio de los Estados Unidos mantener la calma. ¡No violencia! Recuerden que nosotros somos el partido de la ley y el orden. ¡Respeten la ley y nuestros gran miembros de la Policía gracias!", pidió Trump en un tuit.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

No obstante a ello, su exjefe "chief of staff" Mick Mulvaney criticó al presidente y le exigió que pidiera que estas personas regresaran a su hogar.

The President's tweet is not enough. He can stop this now and needs to do exactly that. Tell these folks to go home. — Mick Mulvaney (@MickMulvaney) January 6, 2021

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, también reaccionó a la situación que se desarrolla en Washington DC a través de Twitter.

"Espero que la razón venza hoy. La democracia hay que respetarla. El 2021 tiene que ser el año de sanar las diferencias y unirnos", escribió Pierluisi en su cuenta de Twitter.

La vicepresidenta-electa, Kamala Harris, por su parte, fue evacuada y se encuentra segura en un lugar que no ha sido mencionado al público.

Fuerzas de ley y orden federales ya han sido despachadas al Capitolio para evacuar a los congresistas, quienes, según CNN, han empezado a utilizar máscaras de gas que se encontraban debajo de sus sillas en la cámara.

Por su parte, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, solicitó a la Guardia Nacional que llegara al Capitolio para retirar a los manifestantes, según confirmó Reuters.

"Esto es un golpe de estado", declaró el congresista republicano Adam Kinzinger.

This is a coup attempt. — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) January 6, 2021

"Esto es lo que el presidente ha causado, esto es una insurrección", expresó por su parte el congresista Mitt Romney, quien también es republicano, a un periodista del New York Times.

.@MittRomney summoned me as lawmakers and press arrived at a secure location “This is what the president has caused today, this insurrection,” he said w fury in his voice. — Jonathan Martin (@jmartNYT) January 6, 2021

El congresista Paul Gosar de Arizona había levantado una objeción para evitar el conteo de los votos electorales de Arizona pues "no estaban bajo las circunstancias regulares dados".

Ante la objeción, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, llamó por un voto entre ambas la Cámara y el Senado que deben determinar por separado y reportar luego en la sesión en conjunto.

#BREAKING: Rep. Paul Gosar objects to counting of the Electoral College votes from Arizona. VP Mike Pence: "Is the objection in writing and signed by a Senator?" Sen. @tedcruz: "It is." pic.twitter.com/Yzbi4CGzyR — The Hill (@thehill) January 6, 2021

Lou Murray, un vendedor de seguros de vida de Boston, dijo que él y muchos otros aún esperaban que el Congreso y el vicepresidente Mike Pence se abstengan de certificar el resultado de las elecciones. “Espero que el vicepresidente Pence tenga valor hoy y que cualquier político que crea que tiene un futuro muestre valor para ponerse de pie y hacer lo correcto”, aseguró Murray.

Los organizadores planeaban realizar una marcha por la tarde hacia el Capitolio, donde el Congreso votará para confirmar los resultados del Colegio Electoral, que Trump continúa poniendo en duda.

Se esperaba que varios partidarios prominentes de Trump asistan a las protestas, que comenzaron el martes con un mitin en la Plaza de la Libertad, a unas cuantas manzanas de la Casa Blanca. En ese lugar, los manifestantes —muchos de ellos sin mascarillas— expresaron su rechazo al voto del Colegio Electoral. Al caer la noche, con la temperatura descendiendo y bajo una lluvia constante, cientos de personas continuaban en la plaza.

“Sólo vine a apoyar al presidente”, dijo David Wideman, un bombero de 45 años que viajó desde Memphis, Tennessee.

Widem reconoció que estaba “confundido” por la serie de derrotas que sufrió el equipo legal del mandatario en su intento por revertir los resultados de las elecciones y no sabía cuáles eran las opciones restantes de Trump.

“No estoy seguro de qué puede hacer a estas alturas, pero quiero escuchar lo que tenga que decir”, dijo Wideman.

Trump tuiteó su apoyo a los manifestantes: “Washington está siendo inundado por personas que no quieren ver que los demócratas radicales de izquierda se roben una victoria electoral. ¡Nuestro país ha tenido suficiente, ya no lo soportarán. ¡Los escuchamos (y los queremos) desde la Oficina Oval. Hagan a Estados Unidos grande una vez más!”.

Muchos de los negocios del centro de la capital tapiaron sus ventanas por miedo a que las manifestaciones se conviertan en disturbios similares a los ocurridos en mayo y junio, cuando decenas de establecimientos fueron vandalizados.