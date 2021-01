Retoman sesión para certificar a Biden como presidente

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, informó que el Congreso de Estados Unidos retomó este miércoles en la noche la sesión para certificar la victoria del demócrata Joe Biden como presidente de la nación, luego de la suspensión provocada durante la tarde cuando los seguidores de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio.

Pelosi informó que las labores continuarían a las 9:00 p.m. en una carta a los congresistas.

"El vergonzoso ataque de hoy a nuestra democracia – ungida al más alto nivel de gobierno – no debe disuadirnos de nuestra responsabilidad a la Constitución. Esta noche avanzaremos con la certificación del presidente electo Joe Biden", expresó en Twitter.

Today’s shameful assault on our democracy — anointed at the highest level of government — must not deter us from our responsibility to the Constitution. Tonight, we will move forward with the certification of President-elect Joe Biden’s election.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 7, 2021