Fortuño dice que deberían residenciar a Trump

Ante las manifestaciones que han acontecido hoy miércoles en Washington D.C., el exgobernador Luis Fortuño expresó a través de Twitter que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debería ser acusado para que así no vuelva a postularse a un cargo político.

"Nuestros Padres Fundadores formaron nuestra nación sobre la base de nuestra libertad individual y el respeto por el estado de derecho. Donald Trump ha violado estos preceptos", comentó Fortuño.

El exgobernador agregó que, ante la violación a esos preceptos, Trump "no merece ser nuestro presidente".

Our Founding Fathers formed our nation based on our individual freedom and respect for the rule of law. @realDonaldTrump has violated these precepts and doesn’t deserve to be our President. He should be impeached, so that he can’t run for office again.

— Luis Fortuño (@luisfortuno51) January 6, 2021