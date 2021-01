Gobernador aclara que las barras seguirán cerradas

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia informó hoy, martes, que las barras se mantendrán cerradas hasta nuevo aviso.

Durante una conferencia de prensa en la que anunció la flexibilización de otras medidas, como el toque de queda y la apertura de playas, Pierluisi Urrutia fue enfático en que solo estos cambios son los que se aplicarán en esta nueva Orden Ejecutiva.

"Los únicos cambios son los que yo dije. No se cambio nada en cuanto a gimnasios, no se cambio nada en cuanto a barras, no se cambio nada en cuanto a los mismos chinchorros", expresó a preguntas de la prensa.

Previo a esto, el gobernador anunció que el toque de queda fue modificado para comenzar a las 11:00 p.m. hasta las 5:00 de la mañana, y que ahora se permitirá la apertura de playas, pero sin el consumo de bebidas alcohólicas.

