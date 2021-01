Pierluisi al Senado sobre nombramientos: “Si me dan esas señales de humo, designo”

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dijo hoy, lunes, que si el Senado le da una “señal de humo” para que sus nominados para el Tribunal Supremo de Puerto Rico y la Oficina del Contralor puedan ser confirmados, podría someterlos a la consideración de la Asamblea Legislativa.

“No, pero estoy en ese proceso. Sé que esos nombramientos yo estaré extendiéndolos. Lo que con toda probabilidad voy a hacer, es que cuando yo tenga las personas ya en mente, voy a consultar, en el caso del nombramiento al Supremo al presidente del Senado. O sea, hacerle saber la persona que pienso que debo nombrar para ver si tiene mayor objeción, o no”, dijo Pierluisi en conferencia de prensa.

Te recomendamos:

“Si no recibo mayor objeción entonces, procederé a designar a esa persona”, añadió.

El mandatario dijo que no enviará a nominados como al del Tribunal Supremo “al cadalso” (la horca).

“No voy a estar enviando a alguien al cadalso. Si nombro a alguien es que tengo, por lo menos, no que me pueda decir con total seguridad que va a ser confirmada la persona, pero que por lo menos me diga, mira, se ve en términos generales bien”, sentenció el mandatario.

“Si me dan esas señales de humo, designo”, dijo Pierluisi.

En el caso de un nominado para la Oficina del Contralor de Puerto Rico, Pierluisi Urrutia dijo que debe hacer la consulta en ambas cámaras legislativas.

“Voy a hacer lo mismo. Voy a buscar a una persona que yo entienda que reúna los requisitos y entonces, hacer esas consultas informales y nuevamente buscando que, por lo menos, a nivel de las presidencias me digan esto se ve bien. Sé que no los puedo comprometer porque hay un proceso y todos los senadores y las senadoras y los representantes van a poder emitir su voto, pero, así es que voy a proceder”, señaló.

A días de que la ahora exgobernadora Wanda Vázquez Garced abandonara la Mansión Ejecutiva, envió nombramientos para esas dos vacantes. Sin embargo, no obtuvieron el aval legislativo durante la Sesión Extraordinaria. Kermit Lucena fue derrotado por el Senado para ocupar la silla de contralor de Puerto Rico, mientras, que la Vázquez Garced retiró el nombramiento como jueza asociada del Tribunal Supremo de Maritere Brignoni Mártir, a solicitud del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Te podría interesar: