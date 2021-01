Legisladores del PIP radican sobre 20 medidas legislativas en el inicio del cuatrienio

Los portavoces del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la nueva Asamblea Legislativa, el representante Denis Márquez Lebrón y la senadora María de Lourdes Santiago, iniciaron el lunes el cuatrienio con la radicación de un conjunto de más de 20 medidas que abordan, entre otros, los temas de estatus, de ordenamiento electoral, protección de las trabajadoras y el ambiente.

Los portavoces independentistas presentaron sendas resoluciones (R de la C ___ y R del S 7) para crear en cada cuerpo legislativo una Comisión Especial con la tarea de recomendar legislación que conduzca a una Asamblea para la Descolonización, que eventualmente, tras un proceso de deliberación y negociación, permita que el Pueblo de Puerto Rico pueda escoger el futuro de su relación con los Estados Unidos, entre alternativas no coloniales y no territoriales.

“Todos los asuntos importantes para nuestro país están ligados, de una u otra forma, a nuestra condición colonial. Tan cierto como ese hecho es el que para llevar al Congreso de Estados Unidos a asumir su responsabilidad histórica, tenemos que encontrar un espacio de consenso que envíe un mensaje claro. La experiencia nos ha enseñado que insistir en iniciativas unilaterales es querer condenar al país a la perpetuación de la colonia”, indicó la senadora Santiago en comunicación escrita.

Anticipó, además, que presentaron legislación (P del S 93/P de la C____) para derogar la Ley 165-2020 que permite que el Gobernador convoque a una consulta de estatus por decreto, imponiendo su arbitrio y sin intervención de la Asamblea Legislativa) y la Ley 167-2020 (P del S 94/P de la C____) que ordena la celebración de una elección el 16 de mayo para escoger los cabilderos a favor de la estadidad, pagados con fondos públicos).

En relación a otra pieza legislativa y, con el fin de derogar la “deforma laboral” que resultó en la eliminación de derechos de trabajadores y trabajadoras, sometieron un proyecto (P de la C___, P del S 91) que, en cada estatuto pertinente, restituiría dichas protecciones. Sobre la referida medida el representante Márquez expresó que “le hacemos justicia a la clase trabajadora, devolviendo múltiples derechos laborales que tuvieron por décadas y que les fueron arrancados por la pasada Legislatura a instancias de la Junta de Control Fiscal.”

El portavoz cameral del PIP también subrayó la dimensión de justicia social y laboral que representa el proyecto (P de la C___/P del S 90) que propone un Plan Nacional de Salud que contempla, no sólo una cubierta médica universal, la promoción de la salud y la integración comunitaria sino, también, la visión de abordar el asunto de la salud como un derecho humano fundamental.

Otras dos medidas atienden, una de forma inmediata, y otra a largo plazo, problemas creados por el Código Electoral que entró en vigor apenas unos meses antes de las elecciones generales. El P del S 29/P de la C ____ propone que los Partidos por Petición conserven todos aquellos derechos que adquirieron al momento de inscribirse para el pasado ciclo electoral. De aplicarse la ley vigente, tanto Proyecto Dignidad como el Movimiento Victoria Ciudadana perderían su representación en la Comisión Estatal de Elecciones, pues no cumplieron con el requisito –impuesto tras su inscripción- de presentar candidatas en al menos la mitad de las alcaldías, con sus respectivas planchas de legisladoras municipales. Esto, señaló la Senadora Santiago, “constituiría una grave injusticia y un desplante imperdonable al mensaje que envió el país el 3 de noviembre.” Junto con ese proyecto de ley, se presentó una Resolución para confiar a una comisión especial la responsabilidad de redactar un nuevo ordenamiento electoral, que recoja la experiencia de pasados comicios y que supere las deficiencias del Código vigente.

Uno de los temas legislativos más importantes durante el pasado cuatrienio fue la investigación sobre la fallida compra de pruebas para detectar el coronavirus. “No hay justificación para las incongruencias en las respuestas a los referidos que enviamos a las entidades con jurisdicción, como el Departamento de Justicia, el Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina de la Contralora.”, apuntó el Representante Márquez. “Las disparidades entre estos organismos deben ser investigadas, para documentar qué criterios median en esas determinaciones y acordar qué debe hacerse para garantizar imparcialidad, transparencia y justicia en las entidades a cargo de fiscalizar la gestión pública y encausar a quienes actúen en violación a la ley. Ese es el fin de la R de la C____/ R del S_____.”

Encabezando las propuestas ambientales que presentarán a lo largo del cuatrienio, están el P del S 41/P de la C _____, para adelantar al año 2022 la fecha en deben cesar las operaciones de la carbonera AES, que genera al año cerca de 250,000 mil toneladas de cenizas con componentes tóxicos y el P del S 32/P de la C_____, que recoge, puesta al día, la propuesta histórica del PIP para una Ley de Costas. Además, los legisladores independentistas han radicado una medida (P del S 31/P de la C_____) que, de aprobarse, resultaría en la primera designación por la vía legislativa de una Reserva Hídrica, con el fin de proteger el esencial Acuífero del Sur, del que dependen los habitantes de los municipios de Salinas, Ponce, Juana Díaz, Santa Isabel, Guayama, Arroyo, Coamo y Aibonito. También, siete proyectos adicionales para decretar las Reservas Naturales de Playa Lucía (Yabucoa), Punta Petrona (Santa Isabel), Punta Guilarte (Arroyo), Punta Cabuyones (Ponce), Finca Nolla (Camuy), Mar Chiquita (Manatí) y Río Camuy (Camuy y Hatillo).

“Con este conjunto de medidas, continuamos la tradición del PIP como un partido verde, no sólo en la insignia, sino en la conciencia ambiental”, declaró la senadora Santiago.

A continuación la lista de medidas radicadas por los legisladores del PIP en Cámara y Senado:

Nota: los números de las medidas de la Cámara no están disponibles

R de la C ___ y R del S 7) para crear en cada cuerpo legislativo una Comisión Especial con la tarea de recomendar legislación que conduzca a una Asamblea para la Descolonización. P de la C___, P del S _____ con el fin de derogar la Reforma Laboral que resultó en la eliminación de derechos de trabajadores y trabajadoras P de la C___/P del S_____) Plan Nacional de Salud. P del S 29 / P de la C para que los Partidos por Petición conserven todos aquellos derechos que adquirieron al momento de inscribirse para el pasado ciclo electoral. R de la C____/ R del S_____ OPFEI JUSTICA P del S 41/P de la C _____, para adelantar al año 2022 la fecha en deben cesar las operaciones de la carbonera AES. P del S 32/P de la C_____, para una nueva Ley de Costas. P del S 31/P de la C_____) para la designación por la vía legislativa de una Reserva Hídrica. P del S 30/P de la C Para designar como Reserva Natural del Río Camuy el área aproximada de 2,610.92 cuerdas que ubica en los municipios de Hatillo y Camuy; y para otros fines relacionados. P del S 31/P de la CPara crear la Reserva Hídrica del Acuífero del Sur; ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en coordinación con otras agencias, establecer las estrategias para alcanzar el objetivo de restaurar y conservar los acuíferos del sur; y para decretar otras disposiciones complementarias. P del S 32/P de la CPara crear la Ley de la Zona Costanera de Puerto Rico; establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico en cuanto a la protección, administración y manejo sabio de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de la zona costanera de Puerto Rico, así como de la zona costanera misma, para garantizar a los ciudadanos el acceso a aquéllos de forma libre, pública y gratuita para su uso común y el disfrute armónico con la naturaleza; definir la zona marítimo-terrestre, crear la Oficina para el Manejo de la Zona Costanera, establecer responsabilidades y otros fines. P del S 33/P de la CPara designar como Reserva Natural Mar Chiquita el área aproximada de 291.93 cuerdas en el Municipio de Manatí, que colindan al norte con el Océano Atlántico, por el este con los terrenos de la Reserva Natural Laguna Tortuguero, por el oeste con la Reserva Natural Hacienda La Esperanza, por el sur con las carreteras PR-685 y PR-6684, incluyendo aquellos terrenos privados que la conforman, además de, la zona marítima terrestre y todos aquellos terrenos y ecosistemas sumergidos y aguas marinas que se extienden desde la costa hasta nueve (9) millas náuticas mar afuera; y para otros fines relacionados. P del S 34/P de la CPara designar como Reserva Natural Finca Nolla un área aproximada de 115.2055 cuerdas de superficie terrestre, que incluye la Finca Nolla y la berma de playa, y unas 5,621.435 cuerdas correspondientes al componente marino de 9 millas náuticas lineales mar afuera en el Municipio de Camuy; y para otros fines relacionados. P del S 35/P de la CPara enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 58 del 30 de mayo de 2014, según enmendada, la cual declaró como Reserva Natural de Puerto Rico el Humedal de la Playa Lucía del Municipio de Yabucoa, con el fin de delimitar el área exacta a ser protegida; y para otros fines relacionados. P del S 36/P de la C para designar como Reserva Natural Punta Petrona el área aproximada de 1,014.03 cuerdas en el Municipio de Santa Isabel que contiene los cayos Cabezazos, Caracoles y Alfeñique, así como los sectores de isla Puerca, Punta Águila, bahía de Rincón, Punta Petrona y el Bosque Estatal de Aguirre; y para otros fines relacionados. P del S 37/P de la C para designar como Reserva Natural Punta Cabuyones el área aproximada de 2,442.97 cuerdas en el Municipio de Ponce; y para otros fines relacionados. P del S 38/P de la CPara designar como Reserva Natural Punta Guilarte el área aproximada de 772.412 cuerdas en el Municipio de Arroyo, que se extiende de este a oeste por el litoral costero desde las comunidades de Reparto Bello Mar y Punta Guilarte, hasta el límite con el Barrio Pueblo o el río Nigua; y para otros fines relacionados. P del S 39/P de la CPara crear la “Ley para la Protección del Patrimonio Nacional de Puerto Rico”. P del S 40/P de la C para derogar la Ley 20-2012, según enmendada, conocida como “Ley para Fomentar la Exportación de Servicios”; derogar la Ley 22-2012, según enmendada, conocida como “Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”. P del S 42/P de la CPara crear la “Ley Contra el Monitoreo Cibernético” con el fin de prohibir el monitoreo arbitrario de las redes sociales y otras páginas cibernéticas por parte de las agencias de seguridad pública del Gobierno de Puerto Rico y salvaguardar los derechos humanos a la intimidad, libertad de expresión y libertad de asociación de las personas en Puerto Rico. P del S 43/P de la C para crear la “Ley de Moratoria de Construcción en la Zona Costanera”; establecer el alcance y la duración de la moratoria; y para decretar otras disposiciones complementarias. P del S 44/P de la C Para establecer un número máximo de estudiantes por salón en las escuelas públicas y decretar otras disposiciones complementarias. RC del S 1/RC de la C Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) realizar un inventario de todos los lugares en Puerto Rico donde se ha depositado cualquier tipo de residuos de la combustión de carbón (RCC) o cenizas de carbón procedentes de la empresa Applied Energy Systems (AES), y que informe a los residentes cercanos a dicho depósito. RC del S 2/RC de la CPara ordenar al Departamento de Salud y a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico que realicen, de manera conjunta, un avalúo de las condiciones de salud de los residentes del municipio de Guayama, con énfasis en las comunidades Puente Jobos, Miramar, Santa Ana, San Martín, Puerto de Jobos, Pozuelo, Chun-Chin, Barranca, Las Mareas, Urb. La Reina y Urb. Guamaní, considerando la relación que pudieran tener con la exposición a las cenizas tóxicas producto de la quema de carbón para generar energía de la planta de la empresa Applied Energy Systems (AES), las perspectivas de tales efectos a mediano y largo plazo, los recursos disponibles actualmente, y las posibles opciones para subsanar las deficiencias que se identifiquen, incluyendo una propuesta de calendario de cumplimiento y criterios para la evaluación del mismo. R del S 8/R de la C Para crear la Comisión Especial para un Nuevo Ordenamiento Electoral; disponer su composición, funciones y poderes; establecer su vigencia; y para otros fines. R del S 9/R de la C Para ordenar a la Comisión de Educación del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el destino, uso, administración y estado de todas las escuelas públicas cerradas entre enero de 2011 y enero de 2021. R del S 10/R de la C Para ordenar a la Comisión de Gobierno investigar las medidas que han tomado el Gobierno Central y los Gobiernos Municipales de Vieques y Culebra para el manejo de la pandemia causada por el COVID-19 y su impacto en dichos municipios; y para otros fines. R del S 22/R de la C____ Salario básico maestras.

