Gobernador adelanta que reabrirán escuelas para marzo

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia pidió hoy, lunes, a la secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, que haga todo lo necesario para que se puedan reabrir las escuelas pese a que no existe un informe detallado sobre la situación de cada plantel escolar.

Actualmente, hay 140 escuelas de los 855 planteles que tienen algún daño y fueron clasificadas entre parcialmente no aptas y no aptas. Por lo pronto, en una conferencia de prensa junto a Pierluisi, Aponte Santos dijo que se enviarán unos ‘check list’ para conocer cómo está cada plantel.

“Desde los sismos lamentablemente no se ha comenzado los trabajos por los daños de los sismos. Pero nosotros queremos encaminar los trabajos de una manera planificada y que responda al acceso del ambiente educativo”, expresó la titular.

Al ser cuestionada sobre si al momento tiene conocimiento sobre el estatus de las escuelas, Aponte Santos respondió que “lo solicitamos, lo estaremos discutiendo con un equipo de trabajo en la tarde. Le podremos estar informando más adelante”.

El gobernador retomó la palabra en la conferencia de prensa y dijo que “hasta asumiendo en el peor escenario que no se hizo nada, que las escuelas no están aptas ahora mismo, pues tenemos mínimo alrededor de dos meses para ponerlas en condiciones. ¿Me entendieron? Y no va a haber excusas para mí, para este servidor que esas escuelas no estén en óptimas condiciones para el mes de marzo”.

“No es que esa sea la fecha límite porque, si los contagios siguen, el sistema de salud está comprometido pues, quizá ni a principio de marzo podríamos comenzar, pero yo quiero que aquí no haya excusas que para principio de marzo podamos reabrir esos planteles”, añadió.

“Tenemos que empezar a visualizar ya esa reapertura porque no podemos seguir, ya va un año prácticamente. No puede seguir esto así”, acotó el gobernador.

Las expresiones de Aponte Santos y Pierluisi Urrutia se dieron después de una reunión del mandatario junto a sus jefes de agencia en La Fortaleza.