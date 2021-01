Gobernador dice toque de queda atenta contra las libertades civiles

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el lunes que en su plano personal está en desacuerdo con el toque de queda.

“Mi intención es emitir una nueva orden ejecutiva con efectividad del 8 de enero en adelante. Los cambios específicos no los puedo anunciar porque hay un proceso de consulta en curso. No solo a la coalición científica, sino también a otros sectores impactados. Aquí lo importante es que si, con la salud como prioridad, nos aseguremos de que la orden ejecutiva establece un sistema que haga sentido, que sea justo, que sea razonable, que no parezca arbitrario, que cuando sea un cierre se justifique que se ha identificado contagios y focos de infección”, dijo Pierluisi Urrutia en conferencia de prensa.

“Ya desde ya les digo, van a haber cambios. Ahora voy a ser justo, tampoco es que de la noche a la mañana se abrieron las compuertas. No va a ser así”, añadió.

Pierluisi Urrutia dijo que no simpatiza con el toque de queda.

“Si fuera por mi, lo voy a decir, esto de tener toque de queda esto atenta contra las libertades individuales, esto se justifica cuando tú estás en un estado de guerra. Si lo mantengo no es porque no quiera, porque el virus está con nosotros 24 horas. Yo quiero que el pueblo tenga libertad de movilidad. El toque de queda tendrá modificación”, dijo el gobernador.

Mencionó que antes de que venza la orden ejecutiva vigente, revelará las nuevas disposiciones.

