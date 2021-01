Gobernador creará medidas regulatorias para extender contratos en el gobierno

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia expresó hoy, lunes, su intención para solicitar medidas más restrictivas a la hora de otorgar contratos con el gobierno.

Las expresiones surgieron durante una conferencia de prensa que llevó a cabo el ejecutivo luego de sostener una reunión con su gabinete.

“Yo establecí una nueva política pública a nivel de La Fortaleza, yo no quiero que La Fortaleza sea un embudo, yo no quiero aquí ataponamientos, gavetas llenas de contratos o de nombramientos pendientes en las agencias por las razones que fueran. Desconozco las razones, ese no es el punto. El punto es que haya agilidad, sentido de urgencia en todas las agencias del gobierno”, dijo Pierluisi Urrutia en conferencia de prensa.

“Y claro, se consultará a la Oficina de Gerencia y Presupuesto en el proceso de contratación o de nombramiento, meramente para verificar que hayan recursos, que cae el gasto dentro del presupuesto que está corriendo”, añadió.

En torno a los contratos, Pierluisi Urrutia exigió que haya un proceso de requerimiento de cualificaciones.

“Para todo tipo de contrato de servicios profesionales haya un proceso de requerimiento de cualificaciones a firmas que estén interesadas en rendir esos servicios, que después de las firmas que expresan interés, se les pida propuestas por lo menos a tres firmas y que finalmente se dé un contrato y que se sepa a la luz del día. Cuál es la firma contratada, quiénes son sus propietarios principales, quiénes son sus oficiales, cosa de que cuentas claras, conservan amistades”, reclamó el gobernador.

Entre los temas que se tocó en la reunión, según explicó el mandatario, se supo que la Junta de Control Fiscal (JCF) pidió con fecha límite del 29 de enero, el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2021-2022.

Te podría interesar: