Estos son los legisladores de la nueva Cámara de Representantes

Al igual que el gobernador Pedro Pierluisi, los nuevos integrantes de la Decimonovena Asamblea Legislativa de Puerto Rico juramentaron hoy a sus escaños legislativos.

La primera sesión legislativa se celebrará el próximo 11 de enero, tal y como lo dispone la Constitución de Puerto Rico. El Partido Popular Democrático (PPD) contará con 26 legisladores en dicho cuerpo legislativo, siendo esta la colectividad con el mayor número de escaños. Mientras que el Partido Nuevo Progresista (PNP) cuenta con 21 sillas, el Movimiento Victoria Ciudadana con dos y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Proyecto Dignidad (PD) tendrán una silla legislativa cada uno.

A continuación los nuevos legisladores que integrarán la Cámara de Representantes:

1. Héctor Ferrer, PPD: Abogado de profesión e hijo del fenecido exlegislador y expresidente del PPD, Héctor Ferrer. Resultó electo en su primera aspiración electoral y obtuvo la mayor cantidad de votos en los comicios generales.

2. Denis Márquez, PIP: Abogado de profesión. El legislador independentista revalidó como representante por acumulación por el PIP luego de arribar en la segunda posición en las elecciones de noviembre. Como representante, Márquez se unió a las denuncias tras la fallida compra de las pruebas diagnósticas de COVID-19. Presentó dos informes en el que apuntó a un supuesto esquema de fraude dentro del gobierno en el proceso de compras y a un patrón de clientelismo político.

3. Mariana Nogales, MVC: Es abogada y activista de derechos humanos. En 2011 fundó la organización Humanistas Seculares de Puerto Rico, entidad que impulsa la separación entre el Estado y la Iglesia. Asimismo, aspiró a la comisaría residente por el Partido del Pueblo Trabajador en las elecciones de 2016.

4. José ‘Pichy’ Torres Zamora, PNP: Abogado de profesión. Se convirtió en representante en 2010 para ocupar la vacante de la entonces legislador Iris Miriam Ruiz. Tras la elección de 2016, sus pares del PNP lo eligieron vicepresidente de la Cámara de Representantes. Torres Zamora también fungió como secretario general de la colectividad de 2012 a 2013.

5. Lisie Janet Burgos Muñiz, PD: Abogada de profesión en la que enfocó su carrera en casos de Familia, Daños y Perjuicios y Derecho Administrativo. Burgos Muñiz también es una de las caras nuevas en la Legislatura y la única legisladora del joven partido, Proyecto Dignidad, en la Cámara de Representantes. Resultó electa en su primera aparición electoral. Al igual que su compañera de papeleta, la senadora Joanne Rodríguez Veve, se opone a la declaración de un estado de emergencia por la violencia de género y contra las mujeres y a la implementación de un currículo con perspectiva de género.

6. Jesús Manuel Ortiz González, PPD: Abogado y relacionista de profesión, Ortiz González arribó a la Cámara de Representantes tras prevalecer en los comicios de 2016. El representante fungió como secretario de prensa del exgobernador Alejandro García Padilla y luego pasó a ser el Secretario de Asuntos Públicos en La Fortaleza. Tras los resultados de las pasadas elecciones, Ortiz González aspiró a la presidencia de la Cámara de Representantes, pero la mayoría de los integrantes de la colectividad seleccionaron a Rafael 'Tatito' Hernández como presidente del cuerpo legislativo para el próximo cuatrienio.

7. José Enrique (Quiquito) Meléndez Ortiz, PNP: Abogado de profesión. Meléndez se convirtió en representante en 2011 luego de la renuncia de Rolando Crespo, entonces portavoz de la mayoría PNP en la cámara baja. En 2005, fungió como secretario de la Cámara de Representantes.

8. José Bernardo Márquez, MVC: Abogado de profesión e hijo del alcalde de Toa Baja, José 'Betito' Márquez. Resultó electo en su primer intento electoral y, junto a Nogales, conforman la delegación del MVC.

9. José Aponte Hernández, PNP: Fue elegido por primera vez en 2000 tras la salida del entonces representante Nestor Aponte. En el cuatrienio de 2005-2009 fungió como presidente de la Cámara de Representantes en el denominado 'gobierno compartido' bajo el mandato del exgobernador del PPD, Aníbal Acevedo Vilá.

10. Néstor Alonso, PNP: Fue elegido por primera vez en los comicios de 2016. Sin embargo, el legislador no vidente, fue arrestado por las autoridades federales el pasado 5 de noviembre por supuestamente participar de un esquema de fraude con fondos públicos. Alonso renunció a su escaño el pasado 10 de noviembre. Según ha trascendido esta semana, se espera que Alonso también renuncie a este escaño legislativo en los próximos días.

11. Lourdes Ramos, PNP: Fue elegida por primera vez a un escaño legislativo en las elecciones de 1996. Bajo la administración de Pedro Rosselló fue nombrada comisionada de la Comisión de Asuntos de la Mujer en 1993.

12. Eddie Charbonier Chinea, PNP: Tras varios años como asesor en la Legislatura y en el Municipio de San Juan, se agenció su primer escaño legislativo en las elecciones de 2016.

13. Luis Raúl Torres Cruz, PPD: Obtuvo su primera silla legislativa —representando al Distrito 2 de San Juan— en las elecciones de 2001. Torres Cruz también fue presidente de la Juventud Popular en 1983 y fungió como asesor legislativo en la Cámara de Representantes. En la década del 90 incursionó en la empresa privada hasta su regreso al campo político en 2001.

14. Juan Oscar Morales, PNP: Durante este cuatrienio presidió la Comisión de Salud e inició investigaciones tras la fallida compra de pruebas diagnósticas de COVID-19 y el estado de las instalaciones hospitalarias del país previo a la llegada del coronavirus a la isla. Morales revalidó en su escaño legislativo luego de una reñida contienda electoral con la candidata del MVC, la activista Eva Prados.

15. Víctor Parés, PNP: Obtuvo su primer escaño legislativo en 2012 tras la vacante de la entonces legislador Liza Fernández. En 2016 y en 2020 revalidó a dicha silla del Precinto 4. Durante el pasado cuatrienio, presidió la Comisión de Desarrollo Económico Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía.

16. Jorge 'Georgie' Navarro, PNP: Fue elegido por primera vez en 2004 como representante del Precinto 5. Tras varios años en la Legislatura, Navarro enfrentó un proceso ético luego de que protagonizó un altercado en un establecimiento nocturno en la Placita de Santurce a principios de diciembre de 2019. En febrero de 2020, la Comisión de Ética recomendó una reprimenda contra el legislador. Sin embargo, el informe de la comisión fue rechazado por el pleno de la Cámara de Representantes. Tras el rechazo de la mayoría del PNP, los legisladores del PNP, Ángel Peña, Luis 'Junior' Pérez y las representantes Yashira Lebrón y Maricarmen Más renunciaron a sus puestos en la Comisión de Ética.

17. Antonio (Tony) Soto, PNP: Fue elegido como representante por el Distrito 6 en las elecciones de 2012. El pasado cuatrienio presidió la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA".

18. Luis (Jr) Pérez Ortiz, PNP: Obtuvo su primer escaño legislativo en 1998 por el Distrito 7 de Bayamón. El pasado cuatrienio presidió la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano.

19. Yashira Lebrón Rodríguez, PNP: Llegó a la Legislatura en 2014, tras la salida del entonces representante Antonio 'Toñito' Silva. Previo a ocupar un escaño legislativo, Lebrón laboró como asesora legislativa en el Senado y en la Legislatura Municipal de Guaynabo. Luego fungió como vicepresidenta de la Legislatura Municipal de Bayamón.

20. Yazzer Morales Díaz, PNP: En agosto de 2020, ocupó la vacante del exrepresentante Nelson del Valle, quien fue arrestado por las autoridades federales por supuestamente participar de un esquema de fraude con fondos públicos.

21. Deborah Soto Arroyo, PPD: Maestra de profesión, Soto Arroyo resultó electa en su primera aspiración electoral y venció al veterano legislador Pedro 'Pelle' Santiago.

22. Rafael 'Tatito' Hernández, PPD: Fue elegido por primera vez a un escaño legislativo en 2008. Durante este cuatrienio, fungió como portavoz de la minoría del PPD en la Cámara de Representantes. Se espera que Hernández se convierta en presidente del cuerpo legislativo para el próximo cuatrienio.

23. Edgardo Feliciano, PPD: Resultó electo en su primera aparición electoral por el Distrito 12.

24. Gabriel Rodríguez Aguiló, PNP: Luego de ostentar una carrera profesional en el campo de las farmacéuticas en el país, Rodríguez Aguiló aspiró a su primer escaño legislativo en 2004. Durante el pasado cuatrienio fungió como portavoz de la mayoría del PNP en la Cámara de Representantes.

25. José (Memo) González, PNP: Exagente de la Policía de Puerto Rico, resultó electo por primera vez en 2017 tras la celebración de unas elecciones especiales tras el nombramiento de Ricardo Llerandi como director de la Compañía de Comercio y Exportación.

26. Joel Franqui Atiles, PNP: Durante el pasado cuatrienio se desempeño como presidente de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales y presentó una medida para aumentar el salario mínimo a $8.25 la hora.

27. Eladio (Layito) Cardona, PPD: Desbancó al incumbente del PNP, Félix Lasalle Toro, para convertirse en el nuevo representante por el Distrito 16.

28. Wilson Román, PNP: Obtuvo su primer escaño legislativo en 2018 tras la renuncia del entonces representante José Luis Rivera Guerra.

29. Jessie Cortés Ramos, PPD: Exalcalde de Aguada. En las elecciones de noviembre, venció al incumbente novoprogresista José Çhé' Pérez luego de una reñida contienda electoral.

30. Jocelyne M. Rodríguez Negrón, PPD: En las elecciones de noviembre venció a la incumbente novoprogresista, Maricarmen Mas. Previo a su elección, la ahora representante fue señalada por supuestamente haber participado en la controversia por la distribución de suministros en el sur de la isla tras los terremotos.

31. Kebin Andrés Maldonado Martiz, PPD: Luego de que el representante Carlos Bianchi anunció que no aspiraría a la reelección por el escaño legislativo del distrito 20, Maldonado Martiz sustituyó a Bianchi en la papeleta y venció a Emilio Carlo del PNP en los comicios de noviembre. Bianchi aspiró a representante por acumulación en las primarias del PPD, pero no resultó favorecido.

32. Lydia Méndez Silva, PPD: Obtuvo su primer escaño legislativo en las elecciones de 1996.

33. Jorge Alfredo Rivera Segarra, PPD: En las elecciones de noviembre, desbancó al incumbente novoprogresista Abid Quiñones para convertirse en el nuevo representante por el Distrito 22. En 2019, Quiñones mostró interés en aspirar por la alcaldía de Lares, pero desistió para intentar revalidar como representante.

34. José (Cheito) Rivera Madera, PPD: En los comicios de noviembre, venció al incumbente Víctor Torres del PNP.

35. Ángel (Tito) Fourquet, PPD: Al igual que Rivera Madera y Rivera Segarra, Fourquet se convirtió en representante del Distrito 24 tras vencer al incumbente del PNP, José Banchs Alemán.

36. Domingo Torres García, PPD: Venció a la incumbente Jacqueline Rodríguez del PNP.

37. Orlando Aponte Rosario, PPD: Otro aspirante del PPD que desbancó a un incumbente del PNP. En este caso, Aponte Rosario, abogado de profesión, venció al portavoz alterno de la mayoría del PNP, Urayoán Hernández. Durante la campaña, Aponte Rosario realizó varios señalamientos de irregularidades en la gestión legislativa de Hernández. Mientras que Hernández presentó una querella ética contra Aponte en el Tribunal Supremo.

38. Estrella Martínez Soto, PPD: Resultó electa en su primera aspiración electoral. Venció al incumbente del PNP, Manuel Claudio.

39. Juan José Santiago Nieves, PPD: Hijo del alcalde de Comerío, José 'Josian' Santiago, venció al incumbente del PNP y exsecretario general del PNP, Rafael 'June' Rivera.

40. Aníbal Díaz Collazo, PPD: El legislador del PPD logró revalidar en su escaño legislativo el cual ostenta desde 2015.

41. Luis Ramón (Narmito) Ortiz Lugo, PPD: Revalidó en su escaño legislativo el cual obtuvo desde las elecciones de 2012.

42. Jesús Santa Rodríguez, PPD: Ingeniero químico de profesión. Obtuvo su primer escaño legislativo en las elecciones de 2012,

43. José (Conny) Varela, PPD: Obtuvo su primer escaño legislativo en 1996. En 2010 intentó aspirar a la alcaldía de Caguas tras el fallecimiento de William Miranda Marín.

44. Ángel Peña Jr., PNP: Fue elegido por primera vez en las elecciones de 2008. Durante el pasado cuatrienio, presidió la Comisión de Ética. Sin embargo, renunció a su cargo como presidente en febrero de 2020 luego de que la Cámara de Representantes rechazara el informe de la Comisión que recomendó sanciones contra Georgie Navarro.

45. Ramón Luis Cruz Burgos, PPD: Fue electo por primera vez en las elecciones de 2012. Durante el pasado cuatrienio se desempeñó como portavoz alterno de la minoría del PPD.

46. Sol Higgins, PPD: En su segundo intento aspirando al distrito 35, Higgins se agenció el escaño con 13,589 votos. Higgins se alzó con la victoria pese a un intento de Sammy Pagán, exlegislador del PNP, en regresar al Distrito 35. Pagán renunció en 2018 luego de señalamientos de irregularidades en el otorgamiento de contratos a empleados 'fantasmas'.

47. Carlos (Johnny) Méndez, PNP: Presidió la Cámara de Representantes el pasado cuatrienio y ahora fungirá como portavoz de la minoría del PNP en la Cámara de Representantes.

48. Ángel Bulerín, PNP: Fue elegido por primera vez al escaño legislativo en las elecciones de 1992, siendo el legislador de mayor antigüedad en el cuerpo legislativo. Durante el pasado cuatrienio, asumió la presidencia de la Comisión de Ética tras la salida de María Milagros 'Tata' Charbonier en la dirección de esta comisión. Charbonier abandonó la presidencia de la Comisión debido a una investigación federal en su contra que culminó con su arresto en agosto de 2020.

49. Wanda Del Valle Correa, PNP: En noviembre, el PPD perdió el escaño legislativo del distrito 38 luego de que Del Valle Correa venciera a Luis Rivera Filomeno. El representante del PPD Javier Aponte Dalmau ocupó la silla del Distrito 38 por los pasados años, pero decidió no aspirar a la reelección. En las pasadas elecciones, Aponte Dalmau aspiró al Senado por el Distrito de Carolina y prevaleció en la contienda.

50. Roberto Rivera Ruiz De Porras, PPD: Fue electo por primera vez en las elecciones de 2000.

51. Ángel Matos García, PPD: Fue elegido por primera vez en las elecciones de 2012. Durante el pasado cuatrienio, se opuso en varias ocasiones a la gestión del “Destination Marketing Organization” (DMO, por sus siglas en inglés), entidad creada en 2017 por el entonces gobernador Ricardo Rosselló destinada a mercadear a Puerto Rico como destino turístico.