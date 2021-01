Designan el 13 de abril como "Día Nacional de los Borinqueneers"

Como tributo a la valentía, el servicio y sacrificios de los puertorriqueños en el servicio militar de Estados Unidos, la comisionada residente Jenniffer González informó a través de sus redes sociales que oficialmente se designó el 13 de abril como el Día Nacional de los Borinqueneers.

Se seleccionó esa fecha, porque el 13 de abril de 2016, el Congreso le otorgó la Medalla de Oro del Congreso al Regimiento 65 de Infantería, que eran mayormente puertorriqueños.

Asimismo, González agradeció el apoyo que recibió de varios congresistas sobre la legislación.

Finally we made it! April 13 is the national Borinqueneers day!! Thank you @RepStephMurphy @SenRickScott @marcorubio @BobMenendezNJ for your help and support to achieve this. https://t.co/sQas2qxAyF

— Jenniffer González (@Jenniffer2012) January 1, 2021