UIA repudia reducción de licencia por vacaciones a los servidores públicos

El presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA), Luis de Jesús Rivera, repudió el jueves, la decisión de la Junta de Control Fiscal (JCF) y del gobierno de reducir las licencias de vacaciones de los empleados públicos por segunda vez en el cuatrienio.

El líder sindical reaccionó indignado ante el Memorando Especial 40-2020 de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico que reduce la licencia por vacaciones de los empleados públicos a la mitad, de 30 a 15 días anuales.

“Durante más de cuarenta años los empleados públicos disfrutamos de una Licencia anual de 30 días por vacaciones como un importante beneficio marginal para compensar en parte los bajos salarios en el gobierno. Este beneficio nos fue arrebatado a los empleados públicos en el año 2017 con la aprobación de la Ley 26 que redujo a sólo 15 días la licencia anual por vacaciones. Luego de un largo proceso de cabildeo ante la Legislatura los trabajadores logramos que se aprobara la Ley 176-2019, que les devolvió a los empleados públicos sus 30 días de vacaciones anuales”, expresó de Jesús Rivera en comunicación escrita.

Sin embargo, dijo que en días recientes la jueza Laura Taylor Swain del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Puerto Rico accedió a una petición de la Junta de Control Fiscal de anular dicha ley lo cual ha provocado que el gobierno apruebe el Memorando Especial 40-2020 en que se reduce por segunda vez, en menos de cuatro años, la licencia de vacaciones de 30 a 15 días anuales. “La Junta indicó que la restauración de los días de vacaciones y los días de enfermedad disponibles para los empleados públicos hace que la fuerza laboral del gobierno “sea menos eficiente”. Estas son declaraciones sin base alguna y nos gustaría que presentaran datos empíricos de su alegato de que los empleados públicos somos menos eficientes si disfrutamos de más días de vacaciones y enfermedad”, dijo Luis de Jesús Rivera, presidente Comité Ejecutivo UIA. Los gobiernos de turno en Puerto Rico deben abrirse y aprender de lo bueno de otras partes del mundo. Sin embargo lo que hacen es cerrarse al mundo para ser lo más parecido a los Estados Unidos de América, que es el único país desarrollado que considera el tiempo libre remunerado como un lujo y no un derecho. Australia, Alemania, Italia y España ofrecen a sus ciudadanos más de 30 días libres pagados al año y días feriados remunerados, mientras que bajo la legislación federal no existen derechos laborales básicos como la Licencia por vacaciones ni por enfermedad. Tampoco existe la licencia por maternidad bajo el esquema federal en los Estados Unidos.

Mencionó que hay compañías estadounidenses que ofrecen a sus empleados entre 5 y 15 días libres remunerados al año. Un estudio del Centro para la Investigación Económica y Política de Estados Unidos encontró que cerca de un cuarto de los trabajadores del sector privado no tiene vacaciones pagadas. Según un sondeo realizado por la página web Glassdoor.com, el trabajador estadounidense que le correspondía tiempo libre remunerado sólo la mitad disfrutó lo que le correspondía. De acuerdo a la encuesta, el 28% de los trabajadores dijeron tener miedo ser dejados atrás en su lugar de trabajo mientras que el 17% explicó que temía perder el empleo, el otro 19% indicó que no tomó vacaciones porque quería tener ventaja sobre la competencia para una promoción en el empleo, todo basado en una cultura de miedo en el lugar de trabajo. No obstante, cada vez son más las empresas norteamericanas que, independientemente de lo que contempla su jurisdicción, apuestan por ampliar sus beneficios para garantizar que sus equipos tengan unas condiciones de trabajo óptimas.

Por otro lado, De Jesús Rivera indico que “En Puerto Rico no podemos permitir que la Junta de Control Fiscal y los gobernantes de este país nos impongan una cultura de miedo. Los beneficios laborales como las licencias y el bono de navidad son una forma de remuneración que recibe el trabajador, el objetivo de este beneficio es claro: mejorar la calidad de vida del trabajador, aumentar su satisfacción laboral para que tenga una mayor motivación a la hora de realizar su trabajo e impulsar su productividad. Unas de las grandes ventajas de los beneficios laborales es para ambas partes, para el gobierno y para el trabajador tales como la satisfacción de los empleados, la imagen del gobierno, la conciliación laboral y familiar y la paz laboral.”

El Presidente del Comité Ejecutivo UIA señaló que la Junta de Control Fiscal, el Ejecutivo, Legislativo y el movimiento sindical deben sentarse a negociar esta controversia sobre los beneficios por el bien de los trabajadores y del pueblo de Puerto Rico. “Los trabajadores no permitiremos que se nos quiten más derechos y habremos de arreciar nuestra lucha por restaurar lo que hemos perdido”, concluyó.

