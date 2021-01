Eventos que marcarán 2021

Enero

20. Nuevo presidente en Estados Unidos.

Joe Biden será nombrado por un período de cuatro años como el 46º POTUS en el frente oeste del edificio del Capitolio de los EE.UU. en Washington, D.C. el 20 de enero. Ese mismo día, Kamala Harris prestará juramento al cargo como la primera mujer vicepresidenta en la historia del país. “Nuestra decidida democracia: Forjando una unión más perfecta” – una referencia al Preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos – servirá como tema inaugural. La ceremonia tendrá lugar después de los intentos fallidos de Donald Trump de socavar los resultados de las elecciones.

Febrero

7. Super Bowl LV.

El 55º Super Bowl y el 51º partido por el campeonato de la Liga Nacional de Fútbol de la era moderna decidirán el campeón de la competición para la temporada 2020 de la liga. El encuentro está programado para el 7 de febrero de 2021, en el Estadio Raymond James en Tampa, Florida, EE.UU. Según los informes, los Kansas City Chiefs son los favoritos para ganar el evento.

12. Comienza el Año del Buey.

Esta fecha marca el comienzo del Año del Buey de Metal en la astrología china. Este animal es muy apreciado por su papel en la agricultura. Se le atribuyen características positivas, como ser trabajador y honesto. Si has nacido en el año del Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) estos números son de suerte para ti: 1, 4. Los Bueyes son honestos y serios. Son de perfil bajo y nunca buscan elogios o ser el centro de atención. Esto a menudo esconde su talento, pero ganan reconocimiento a través de su duro trabajo.

28. Globos de Oro.

El acto de entrega de premios que honra a lo mejor del cine y la televisión estadounidense de 2020, elegido por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, tendrá lugar el 28 de febrero en el Beverly Hilton de Los Ángeles, donde se anunció que las actrices estadounidenses Tina Fey y Amy Poehler serían las anfitrionas de la ceremonia, por cuarta vez, para establecer los primeros puestos de honor antes de los BAFTA y los Oscars.

Marzo

21. El aniversario de Twitter.

Una de las redes sociales más populares celebra su 15º cumpleaños el 21 de marzo. Ese día en 2006, el servicio de microblogging fue fundado por Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone y Evan Williams, y lanzado en julio de ese año. Según las estadísticas, Twitter tiene 145 millones de usuarios activos diariamente con 500 millones de tweets publicados cada día. Al comienzo de la pandemia de COVID-19, numerosos tweets informaban sobre información médica falsa relacionada con el virus, por lo que Twitter anunció una nueva política en la que etiquetaría los tweets que contuvieran información errónea.

Abril

25. Los Oscars.

La 93ª ceremonia de entrega de los Premios de la Academia honrará a las mejores películas estrenadas entre enero de 2020 y febrero de 2021, en el Dolby Theatre de Hollywood, California, EE.UU. Originalmente programada para el 28 de febrero, la ceremonia se pospuso dos meses debido al impacto de la pandemia COVID-19 en el cine, lo que permitió ampliar el período de elegibilidad de las películas. Varios medios de comunicación sugieren que se le preste atención a ‘Nomadland’ de Chloé Zhao, ya que podría convertirse en la Mejor Película y otorgarle a la cineasta china de 38 años el premio al “Mejor Director”.

Mayo

18 – 22 Eurovisión.

La 65ª edición del concurso tendrá lugar en Rotterdam, Países Bajos, tras la victoria del país en 2019 en Tel Aviv, Israel, con la canción “Arcade” interpretada por Duncan Laurence. Holanda debía ser la sede del concurso de 2020, antes de que fuera cancelado debido a la pandemia de COVID-19. Esta será la quinta vez que el país sea anfitrión de Eurovisión. 41 países participarán en el concurso.

Junio

11 de junio hasta el 11 de julio. UEFA Euro 2020.

El campeonato de fútbol masculino organizado por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol está previsto que se celebre en 12 países después de haber sido reprogramado debido a la pandemia de COVID-19. Portugal es el campeón defensor, después de ganar la edición de 2016. Por primera vez, el sistema de video árbitro asistente (VAR) se utilizará en el evento que este año contará con 24 equipos. El Estadio Olímpico de Roma será la sede del partido inaugural, en el que participarán Turquía e Italia, mientras que en el Estadio de Wembley de Londres se celebrarán las semifinales y la final. Copa América. En las mismas fechas de la Eurocopa 2021, la Confederación Sudamericana de Fútbol organizará la 47ª edición de la Copa América en Colombia y Argentina. 12 equipos participarán en el torneo que por primera vez será organizado por más de un país desde 1983. Brasil es el actual poseedor del título, habiendo ganado su novena corona continental en 2019.

Julio

Del 23 al 8 de agosto. Juegos Olímpicos de Verano de Tokio

Se espera que otro evento deportivo reprogramado reúna a más de 11 mil atletas de 206 naciones. Estos Juegos verán la introducción de nuevas y adicionales competiciones, incluyendo baloncesto 3×3, BMX estilo libre y ciclismo Madison, así como otros eventos mixtos. El 9 de diciembre de 2019, la Agencia Mundial Antidopaje impuso una prohibición de cuatro años a Rusia de todos los eventos deportivos importantes, incluyendo los Juegos Olímpicos de Verano de 2020. Así, los atletas de este país tendrán que competir bajo una bandera neutral. También debemos vigilar a la prodigiosa patinadora de 11 años Sky Brown, que firmó su primer contrato profesional a la edad de siete años y podría calificar para Tokio 2020 para convertirse en una de las olímpicas más jóvenes del Reino Unido.

Agosto

27. Los Beatles: Get Back.

El 27 de agosto se estrenará un documental dirigido por Peter Jackson que cubre la realización del álbum Let It Be de los Beatles en 1970, que tenía el título provisional de Get Back. En la misma fecha, estará disponible en el mercado un libro con más de 120 horas de conversaciones transcritas entre Paul McCartney, Ringo Star, George Harrison y John Lennon, así como fotografías sin editar.

Septiembre

11. 9/11, 20 años

El ataque terrorista más mortífero de la historia de la humanidad cumplirá dos Al-Qaeda, resultó en 2.977 muertes, más de 25.000 heridos, la destrucción del World Trade Center, y al menos 10.000 millones de dólares en daños a la infraestructura y a la propiedad. El ex líder del grupo terrorista Osama bin Laden también será recordado. El 2 de mayo marcará los diez años desde que fue baleado y asesinado por los SEALs de la Marina de EE.UU. dentro de un complejo residencial privado en Abbottabad, Pakistán.

Octubre

La primera película en el espacio.

En octubre, Tom Cruise irá oficialmente al espacio para rodar una película sin título dirigida por el director de Edge of Tomorrow, Doug Liman. El actor estadounidense y el equipo grabarán a bordo de la ISS, como lo confirmó el administrador de la NASA, Jim Bridenstine. El proyecto de 200 mil l o n e s d e dólares de Universal se convertirá en la primera película rodada en el espacio.

31 Lanzamiento de JWST.

En esta fecha, la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense y el Instituto Científico del Telescopio Espacial planean lanzar el Telescopio Espacial James Webb, sucesor del Telescopio Espacial Hubble. El JWST proporcionará una mejor resolución y sensibilidad en el infrarrojo con respecto al Hubble, y permitirá una amplia gama de investigaciones en los campos de la astronomía y la cosmología, incluyendo la observación de algunos de los eventos y objetos más distantes del universo, como la formación de las primeras galaxias.

Noviembre

1 – 12 COP26.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 está prevista en Glasgow, Escocia. También fue reprogramada a partir del 9 de noviembre de 2020 a la luz de la pandemia COVID-19. La conferencia se convertiría en la primera vez que se espera que las Partes se comprometan a mejorar sus objetivos desde la COP21.