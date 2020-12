Culmina el periodo establecido por la Ley CARES para la distribución de la ayuda de $1,200

El secretario del Departamento de Hacienda (DH), Francisco Parés Alicea, informó que la fecha límite establecida en la Ley CARES, para la distribución de la primera ayuda federal del Pago de Impacto Económico de $1,200, vence el 31 de diciembre, y exhortó a los ciudadanos que no la recibieron, a utilizar otras opciones para reclamarla.

“Según determinado en la Ley CARES, hoy termina el periodo de distribución del alivio de 1,200 dólares que comenzamos a enviar el pasado 2 de mayo. Desde entonces el Departamento ha desembolsado 2.7 billones dólares a 1.8 millones de familias, aproximadamente. No obstante, le recordamos a las personas que entienden que son elegibles conforme a los requisitos establecidos bajo la ley federal y no recibieron el pago, que pueden solicitar el dinero como un crédito reembolsable con la radicación de la Planilla de Contribución sobre Ingresos correspondiente al año 2020, a radicarse en el año 2021, tal y como ocurrió en los Estados Unidos. Más adelante se informarán detalles de este proceso”, explicó el funcionario en declaraciones escritas.

Parés Alicea dijo que quedaron pendientes unas 24,000 reclamaciones del pago de $1,200 y explicó que estos ciudadanos recibirán próximamente una comunicación a través de SURI, explicando su caso. También recomendó a estas personas que escriban un mensaje a través del enlace de “Asistencia en SURI” disponible en la página principal de SURI (suri.hacienda.pr.gov), para más información sobre su solicitud de reclamación.

Detalló que, del total de reclamaciones pendientes, cerca de 8,000 podrían ser personas elegibles, según las reglas de la Ley CARES.

“Ese grupo de 8,000 se compone de solicitudes que no pasaron los protocolos automáticos y aún pudieran ser elegibles al reclamar este beneficio con su Planilla de Contribución Sobre Ingresos para el año contributivo 2020”, comentó.

Te recomendamos:

Al final Keren Riquelme gana escaño en el Senado PPD no obtiene la mayoría absoluta en el Senado

Dijo que las restantes no cualifican para la ayuda por varias razones, principalmente porque el ciudadano fue reclamado como dependiente en la planilla. En otros casos, el secretario explicó que no se lograron validar los datos provistos por los ciudadanos con los del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) y otras solitudes estaban duplicadas o triplicadas en el sistema, y no procede aprobarlas porque el pago ya se envió.

“También tenemos unos 4,303 cheques devueltos al Departamento por el Servicio Postal. En estos casos, las personas que solicitaron el pago por correo y no lo han recibido, deben escribir al enlace de Asistencia en SURI (suri.hacienda.pr.gov), con copia de su tarjeta de Seguro Social e identificación con foto, para poder corroborar su información y si en efecto el cheque fue devuelto y está en Hacienda, de ser así recibirá las instrucciones para pasar a recogerlo”, dijo.

El titular de Hacienda destacó que probablemente algunas personas, que aún aguardan por el pago de $1,200, reciban el mismo durante los primeros días del año. “Esas personas son las que hicieron el proceso de corrección de cuentas de banco a través de SURI y su trámite se completó”, añadió.

Por otro lado, es importante destacar que las notificaciones enviadas a través de SURI en días recientes, no están relacionadas con la nueva ayuda federal de $600 aprobada recientemente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El Departamento aún espera por la aprobación del Plan de Distribución de esta segunda ronda de Pago de Impacto Económico por parte del Tesoro federal para poder iniciar los desembolsos de $600.

El Departamento de Hacienda se mantendrá informando a los ciudadanos sobre el progreso de todas las gestiones que se realizan para distribuir las ayudas económicas aprobadas, a través de la página www.hacienda.pr.gov