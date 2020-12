Secretario de Salud firma orden para requerir a médicos adiestramiento sobre certificados de defunción

Tras el paso de los huracanes Irma y María los ciudadanos y los profesionales de la salud se mostraron preocupados sobre la capacidad de determinar con precisión la mortalidad de estos eventos en Puerto Rico. A tales efectos, el Puerto Rico Hurricane Hub (PRHRH), programa del Puerto Rico Public Health Trust (PRPHT), ambos adscritos al Fideicomiso para Ciencia Tecnología e Investigación de Puerto Rico (FCTIPR), anunció la publicación de un curso en línea para adiestrar a médicos, sobre cómo llenar correctamente el Certificado de Defunción en Puerto Rico.

Este fue creado por médicos, académicos y profesionales de la salud, con el objetivo de mejorar la documentación en el certificado de defunción de las causas de muerte en la Isla y así poder contar con estadísticas de mortalidad que sirvan de referencia para la vigilancia epidemiológica y construir planes de mitigación de riesgos de salud pública. El curso aborda la certificación por los fallecimientos por causas naturales, no naturales, desastres y ahora el COVID-19.

Ante esta consideración, el Dr. Lorenzo González Feliciano, Secretario de Salud de Puerto Rico, firmó una orden administrativa para que se requiera el adiestramiento sobre certificación de causas de muerte como parte del proceso de licenciamiento profesional de los médicos. “Esta iniciativa es vital para Puerto Rico y apoyará la implementación sistema electrónico de registro de defunciones que actualmente está en desarrollo por el Registro Demográfico”, indicó el ejecutivo. “Queremos asegurarnos de que todos los médicos, reciban el mismo adiestramiento para poder regular la manera de cómo se realizan las certificaciones de muertes en el país” expresó. “Con estos datos se toman decisiones importantes y nos permite conocer las causas de mortalidad de nuestra población. Todos los médicos tenemos que conocer cómo hacer esta función de manera correcta y precisa”, concluyó.

Igualmente, la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet indicó: “Esperamos que, como resultado de la participación de todos los médicos en este esfuerzo, mejoremos la calidad de la documentación de causas de muerte en Puerto Rico y por ende las estadísticas de mortalidad. Estamos muy satisfechos de contar con el apoyo de los diferentes sectores que contribuyen en la recopilación de información y tienen una responsabilidad establecida en el proceso de certificación de causas de muerte”.

Por su parte, Leslie Maas-Cortés, directora del Puerto Rico Hurricane Hub y entidad propulsora de este proyecto, expresó que “ante la vulnerabilidad de Puerto Rico con relación a desastres como huracanes, la nueva realidad de los terremotos y ahora la pandemia del COVID-19, la notificación precisa y oportuna de identificar las causas de muertes en la Isla es aún más crucial”. Aseguró que “no podemos perder de perspectiva que se trata de seres humanos y esta información es esencial para las familias en duelo, la práctica clínica, la investigación y la salud pública”.

El curso de Certificado de Defunción se compone de módulos educativos y se realizó alineado a los adiestramientos previamente ofrecidos por el Registro Demográfico durante el año 2019; en los cuales se explican los conceptos detallados en las guías de documentación de causas de muerte establecidas por el NCHS (National Center for Health Statistics) y el CDC (Center for Disease Control and Prevention). Algunas de las ventajas de este currículo es que le permite al participante completarlo a su conveniencia, llena una necesidad latente al ofrecer el contenido en español, capacita al usuario sobre la forma completa y exacta de como documentar la causa de muerte y cumple con la responsabilidad de documentar adecuadamente las causas de muerte al completar una certificación de defunción según requerido por la Ley del Registro Demográfico.

Las principales razones para llenar correctamente el certificado de defunción son:

Honrar al paciente fallecido y a su familia

Ayudar a las familias en duelo a entender mejor la muerte y encontrar un cierre

Permitir a los sobrevivientes obtener el seguro de vida o los beneficios funerarios que les corresponden

Los certificados de defunción son una de las principales fuentes que tenemos para los datos de vigilancia de la salud pública. Esta información es a menudo nuestra primera alerta ante las principales amenazas, como la Pandemia COVID19 y la epidemia de sobredosis de opiáceos.

La información precisa y específica sobre la causa de la muerte ayuda a dirigir el financiamiento de la investigación clínica y biomédica y los programas de salud pública, las enfermedades que estudiamos y cómo podemos prevenirlas o tratarlas mejor.

Esta iniciativa fue desarrollada por un Grupo de Trabajo de Desarrollo y Capacitación del Certificado de Defunción liderado por el Hurricane Hub compuesto por organizaciones, academia e instituciones que incluyen el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, y el Registro Demográfico del Departamento de Salud de Puerto Rico. Los participantes de la academia son: la Escuela de Medicina San Juan Bautista, Ponce Health Science University, Universidad Central del Caribe y la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR. Además, el grupo de trabajo incluye representantes de NCHS y NCEH (National Center for Environmental Health) de los CDC y la Red Nacional de Institutos de Salud Pública (NNPHI por sus siglas en inglés).

El curso tendrá un costo nominal de 15.00 dólares por participante. Estos fondos servirán para apoyar los costos administrativos de las entidades que otorgarán los créditos continuos. El mismo está disponible en la Academia de Aprendizaje Virtual del Hurricane Hub.