Promocionarán a Puerto Rico como destino de inversión en áreas del aeropuerto LMM

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy Rivera, presentó hoy, miércoles, la promoción de sectores económicos en tres importantes áreas del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín con el propósito de promocionar la inversión en Puerto Rico, así como la filmación de grandes producciones cinematográficas y la industria del ron.

“Como administración hemos desarrollado diversos proyectos para promover el desarrollo económico en múltiples sectores de manera que Puerto Rico sea atractivo para la inversión y la creación de empleos, que inciden en el desarrollo socioeconómico de nuestra Isla. A través de esta promoción ubicada en el aeropuerto, damos a conocer el activo que representa nuestra Isla en el crecimiento de múltiples compañías basadas en ciencias, tecnología, manufactura, economía del visitante y educación, entre otros. Sin duda, la fuerza laboral puertorriqueña representa un gran activo para estas industrias por la calidad, educación y compromiso de nuestros trabajadores”, señaló Laboy Rivera en comunicación escrita.

La promoción estará ubicada en dos puntos de mayor flujo de pasajeros en el aeropuerto. Los visitantes al llegar al aérea que se conoce como el Terminal Internacional B & C, que es la salida a la zona para buscar su equipaje, encontrarán una combinación de pantalla digital y arte impreso con un mensaje de bienvenida y vídeos que los invitan a visitar las destilerías que ubican en la Isla.

Mientras, en el área de conexión con los terminales A & B, se promociona a Puerto Rico como destino para hacer negocios, así como mapas de las industrias que mantienen operaciones alrededor de la Isla. También, se ubicó promoción sobre películas filmadas en Puerto Rico, datos de la industria cinematográfica y de la industria de rones.

“Hoy presentamos la promoción de algunas de las oportunidades que trabajamos en alianza con el sector privado. Como parte de nuestro Plan de Desarrollo Económico, uno de los componentes principales es atraer capital de inversión privada donde nuestras mentes creativas, nuestro ecosistema de innovación y nuestro talento humano sean nuestros verdaderos principales incentivos, así como potenciar la innovación, la tecnología y la exportación de productos y servicios que se producen en Puerto Rico por parte de empresas locales y extranjeros. No hay duda, que parte de las leyes e iniciativas que ejecutamos, como el Código de Incentivos de Puerto Rico, las Zonas de Oportunidades, la dispensa otorgada por el Departamento de Transportación de los Estados Unidos para carga aérea y de pasajeros en nuestros aeropuertos internacionales, sin duda son una excelente herramienta para dar continuidad al desarrollo económico de Puerto Rico”, indicó el secretario del DDEC.

Por su parte, Rodrick Miller, principal oficial de Invest Puerto Rico comentó, “cada día, miles de personas de todas partes del mundo pasan por este importante puerto que conecta a las Américas. Esta iniciativa es una oportunidad perfecta para comunicarles a los viajeros la propuesta de valor de Puerto Rico dentro del marco de los negocios y otros sectores. La promoción recibe a los visitantes a la isla con el mensaje directo de que Puerto Rico está listo para hacer negocios y que cuenta con las herramientas y recursos para llevar un proceso de desarrollo económico sostenible y de beneficio mutuo”.

“Nuestros visitantes deben conocer que en Puerto Rico se manufacturan medicamentos, productos biomédicos y equipo militar, así como aeronáutico y rones, entre otros que se producen para suplir la demanda de estos a nivel mundial”, concluyó el secretario del DDEC.

Como parte de la promoción de la industria de rones, se presenta la nueva plataforma Puerto Rico Rum Journey, desde la cual las personas podrán acceder a través de www.puertoricorumjourney.com y hacer su reservación para diferentes experiencias que las destilerías de Puerto Rico ofrecen. Los consumidores podrán reservar tours, catados, clases de mixología, entre otras. A través de la plataforma las personas coleccionarán experiencias y visitas a las destilerías que se traducirán en ponches de un pasaporte virtual. Al terminar el Rum Journey, el visitante podrá ser declarado un experto en ron y recibir premios y recompensas.

Ante esto, Brad Dean, director ejecutivo de Discover Puerto Rico, expresó “la industria del ron es una que llama la atención de los turistas que visitan nuestra Isla, lo que muchos no saben es la cantidad de destilerías que tenemos en Puerto Rico y que todas están abiertas para su disfrute. Discover Puerto Rico se enfoca en promover no solo nuestras hermosas playas, si no los 78 municipios, junto con todos los diferentes nichos del mercado que los turistas y locales pueden explorar sobre nuestra cultura, naturaleza, y gastronomía, entre otros. Todos tenemos que trabajar juntos para recuperar la industria turística y el desarrollo económico de la Isla”.

Las compañías de manufactura que formaron parte de esta colaboración para promocionar la Isla como destino de inversión son: Coopervision, Neolpharma, Medtronic, Fresenius, Copan, Lufthansa, Sartorious, Honeywell, Avara, Thermofisher, GK Pharmaceuticals, Romark, Amgen, J&J. También, participaron de esta iniciativa las destilerías: Casa Bacardí, Destilería Serrallés, Ron del Barrilito, Club Caribe, La Casita de Rones, Destilería Coquí y San Juan Artisan Distillers.