El mensaje de la madre de J Balvin al hablar sobre la depresión de su hijo

La madre del artista colombiano J Balvin dio su testimonio sobre su depresión y dijo que José es capaz de sacar la luz de la oscuridad, como un mago, ya que parece que lleva viviendo con esto mucho tiempo, aunque solo hace unos meses lo hizo público. No cabe duda de que J Balvin es uno de los artistas latinos más reconocidos del mundo, y también uno de los más unidos a sus seguidores, por eso ha hablado en algunas ocasiones sobre su salud mental y los complicados episodios de depresión que ha pasado.

De acuerdo a la entrevista que tuvo J Balvin con la revista SEMANA, a lo largo de su vida el cantante ha sufrido episodios de ansiedad y depresión, y que aunque han sido pocas veces, es realmente horrible. En la conversación, reveló cómo, por momentos, siente que está pasando por una gran tristeza o una gran frustración, así como ha comprendido lo vulnerable que es por tener estos problemas de salud mental.

“A veces la gente confunde tener éxito en tu carrera con estar bien. Pero uno es un ser humano como todos los demás, que lleva pesadas cruces. Entro en el proceso juicioso con la medicina, con el ejercicio, con los buenos hábitos que siempre he tenido”, puntualizó el intérprete de “Mi Gente”.

Y es así como el cantante no ha escatimado en contar su realidad, y su madre Alba Mery Balvin tampoco se privó en las declaraciones que le dio al programa de Caracol “La Red”, en las que se sincera sobre cómo ella percibe la salud de su hijo hoy. “Este es el momento más difícil que está viviendo Josecito y, sin embargo, mira, estaba en los Grammy, le abrió el corazón, aunque en sus ojos se veía que el brillo no era el mismo, pero mira, las apariencias engañan”, aseguró la madre de la estrella del género urbano.

Cabe mencionar que el artista le dijo a SEMANA que cuando ganó el premio internacional, fue muy difícil fingir que estaba realmente feliz. “Recibir un premio con las ganas de bajarse e irse llorando, y encerrarse, son misiones que no son para todos. Es malo. Todo cuesta el triple: salir, caminar, disfrutar, reír, cantar, hacer recorridos o dar luz a la gente cuando estás dentro de esa oscuridad”, confesó.

J Balvin cuenta con el apoyo incondicional de su familia

Para su madre, en cierto modo, la depresión ha sido una bendición en su vida, porque a pesar de las lágrimas y la tristeza de su familia, también hay mucha luz y mucho que agradecer. La amorosa madre agradece por lo afortunado que es su hijo de poder recibir atención médica: “Tengo una esperanza, fe, más grande que el océano, que si está bien cuidado, si toma su medicación, si no la suspende, las cosas fluirán”, agregó.

Por otro lado, Alba Mery habló días atrás con la emisora ​​Caracol Radio y aseveró que “Josecito” es capaz de sacar la luz de las tinieblas, tal como lo haría un mago. De igual forma, J Balvin reconoce que necesita su medicación para poder manejar su enfermedad y continuar su vida de éxitos profesionales que no lo son todo. “No importa lo buena gente que seas, no importa qué tan mentalmente lo digas, hay ciertos químicos que solo se equilibran con una droga y eso no te hace menos”.

