Gobernadora firma ley para promover la adopción de menores en Puerto Rico

La gobernadora Wanda Vázquez Garced convirtió en ley hoy, martes, un proyecto de la Cámara que enmienda la Ley de Adopción para ampliar el “task force” de adopción y establecer reuniones periódicas entre el Departamento de la Familia y las organizaciones sin fines de lucro o con fines de lucro, públicas o privadas que promueven la adopción de menores en Puerto Rico, entre otras medidas.

La medida, que fue aprobada en Cámara y Senado de manera unánime, establece incluir a un representante de la Rama Judicial al “task force” de adopción, además de un representante del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, y un representante del Departamento de Justicia.

“Esta ley promueve agilizar los procesos de adopción e integrar profesionales, organizaciones, individuos y agencias gubernamentales enfocados en mejorar la calidad de niños y jóvenes que esperan ser adoptados”, manifestó la gobernadora sobre la medida presentada por la representante Jacqueline Rodríguez Hernández.

La misma establece además un término para que los departamentos de la Familia y de Salud preparen el rótulo sobre entrega voluntaria para distribuirlo a todas las instituciones de servicios de salud a través de todo Puerto Rico, y establecer multas administrativas por el incumplimiento de distintas disposiciones.

Dispone además para que el Departamento de la Familia convoque públicamente cada seis meses a todas las organizaciones que promuevan la adopción de menores a una reunión de trabajo para discutir los esfuerzos de dicho Departamento sobre las adopciones, estudiar y proponer enmiendas a las leyes relacionadas con la adopción, promover esfuerzos integrados para agilizar la adopción de menores, y cualquier otro asunto relacionado.

El Departamento de la Familia cuenta con un registro electrónico denominado “Registro Estatal Voluntario de Adopción de Puerto Rico”, en el que se incluyen todos los nombres de los menores cuyo plan de permanencia es la adopción, y de las partes adoptantes con información actualizada y precisa para identificarlos, según se requiera mediante reglamentación.

Luego de que un solicitante haya ingresado al referido registro, no tendrá que actualizar los documentos sometidos y aceptados originalmente por el Departamento de la Familia, hasta que el Panel de Selección de Candidatos comience la evaluación de su solicitud dirigida a establecer una colocación. El que un solicitante no tenga los documentos actualizados, no será razón para su descalificación.

Las reuniones ordinarias del Panel antes indicado se llevarán a cabo consecutivamente cada dos semanas y de ser necesario podrá convocar reuniones extraordinarias. Las reuniones se podrán celebrar físicamente o por videoconferencia a través de cualquier medio tecnológico.

La medida fue incluida por la gobernadora en la pasada Sesión Extraordinaria, luego de que en el mes de noviembre en el simposio ‘Adopción: Regalo de Amor’, celebrado por la Cámara de Representantes, un grupo de reconocidos peritos en el tema le solicitaron la misma. En el grupo estaban la Dra. Caly Rodríguez de Rivera-Dueño, exsecretaria del Departamento de la Familia bajo la administración de Pedro Rosselló González, la Lcda. María Ortiz, destacada litigante en casos de adopción y familia, y la Lcda. Diana Cordero, quien es madre adoptante.

