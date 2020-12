Vacuna de Oxford y AstraZeneca reporta 95% de efectividad

Un importante anuncio hizo la Universidad de Oxford y la compañía AstraZeneca, cuyos estudios de vacuna revelaron 95% de efectividad para combatir el COVID-19.

Según el diario inglés The Sunday Times, esta vacuna sería aprobada en el Reino Unido esta misma semana pues es efectiva contra la nueva cepa de coronavirus que ha demostrado ser más transmisible.

El epidemiólogo Eric Feigl-Ding, aseguró que este es un avance clave, no solo porque la efectividad está a la par de las ya aprobadas vacunas de Pfizer y Moderna, sino porque llega a ser hasta 10 veces más económica que las anteriores.

Además, esta vacuna no requeriría mantenerse a muy bajas temperaturas como las ya aprobadas, simplemente necesita refrigeración.

Por otro lado, la vacuna de Oxford y AstraZeneca sería la que más órdenes podría distribuir a nivel global.

Según sus datos, casi 4 mil millones de dosis de esta vacuna deben ser repartidas en todo el mundo, lo que representa el 40% de la población global.

BREAKING—95%—new data from Oxford/AstraZeneca vaccine shows 95% efficacy & is “100% effective” in preventing severe 🏥illness, says AZ CEO. That’s on par w/ Moderna & Pfizer. No official data yet, but UK 🇬🇧 said to likely approve in days. HUGE🧵. #COVID19

https://t.co/e4ra7GgmxG pic.twitter.com/YYn0MsORcy

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) December 27, 2020