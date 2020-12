Piden a legisladores votar en contra de proyecto que da poder absoluto al Ejecutivo sobre las APP

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo hizo un llamado hoy a los legisladores a votar en contra del Proyecto de la Cámara 2627 que da control absoluto a la Rama Ejecutiva sobre las decisiones de las Alianzas Público-Privadas.

“El llamado a los legisladores es claro y directo, votar en contra de este proyecto que da facultad total y absoluta al gobernador de Puerto Rico de disponer de los haberes del país y que les quita a los propios legisladores el poder de decidir sobre las APP”, explicó

Figueroa Jaramillo detalló que, con este proyecto de administración, la gobernadora pretende que la Legislatura renuncie a sus facultades de fiscalizar y analizar la venta de activos de la AEE y otras Alianzas Público-Privadas.

“Este proyecto elimina las pocas facultades que tienen los legisladores de analizar la venta de activos y la creación de otras APP. Si antes no había transparencia, ahora con este proyecto, habrá menos. Con este proyecto los cuerpos legislativos no tienen ninguna facultad de intervenir ni en la aprobación o rechazo de las APP. Un proyecto como ese no se puede aprobar a la prisa y en cuartos oscuros mientras el país está en plena celebración de la Navidad”, añadió.

El líder sindical invitó a la matrícula de la UTIER y al pueblo a llamar y a escribir a los legisladores para que se opongan al proyecto.

“El llamado al país es llamar a la Cámara al (787) 721-6040 y al Senado (787) 724-2030 además de escribirle a los legisladores por las redes sociales. Este proyecto no puede darse porque crearía un régimen dictatorial en el gobernante donde tendrá facultad total absoluta de disponer de los haberes del país, le quitaría el derecho a la Legislatura y sobre todo continuaría la falta de transparencia y discusión con el pueblo de Puerto Rico”, concluyó.