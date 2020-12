Policía dice que explosión en Nashville fue un "acto intencional."

La policía de Nashville piensa que la explosión que sacudió el centro de la ciudad en la mañana de Navidad fue un acto deliberado.

El portavoz policial Don Aaron dijo que se piensa que la explosión de las 6:30 am, que destrozó ventanas y dañó edificios, fue fue “un acto intencional”. Previamente, las autoridades dijeron que pensaban que un vehículo estuvo involucrado en la explosión.

Dijo que tres personas fueron llevadas a hospitales del área para tratamiento, aunque ninguna estaba en condición crítica.

Policías y bomberos estaban en el sitio, además de investigadores del FBI y del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

“En estos momentos, es un asunto de seguridad pública asegurarnos de que todo el mundo está localizado y de que el incendio no avanza más”, dijo Michael Knight, portavoz del ATF en Nashville, en declaraciones a la The Associated Press.

Humo negro y llamas se veían el viernes por la mañana alzándose del área, que está llena de bares, restaurantes y otros establecimientos minoristas y es considerada el corazón del turismo en la ciudad.

Los edificios en el área inmediata y más allá fueron sacudidos por una explosión escuchada temprano en la mañana de la Navidad.

La oficina de emergencias de Nashville le dijo a la televisora WKRN que un vehículo recreacional estacionado explosionó y dañó varios edificios.

Buck McCoy, que vive en el área, colocó videos en Facebook que muestran agua saliendo del techo de su casa. Se escuchan alarmas y gritos en el trasfondo. Se puede ver un incendio en la calle afuera. McCoy dijo que las ventanas de su hogar fueron destrozadas.

“Todas mis ventanas, cada una de ellas, fueron destrozadas. Si yo hubiese estado parado allí habría sido horrible”, dijo.

“Se sintió como una bomba. Fue así de grande”, le dijo a la Associated Press.

“Había unos cuatro coches incendiados. No sé si estaba tan caliente que simplemente se incendiaron. Y los árboles estaban destrozados”, dijo.