Peligrosas las condiciones marítimas para el sábado

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó que para el sábado se esperan condiciones marítimas peligrosas.

Hay una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas y riesgo alto de corrientes marinas.

Se esperan aguaceros pasajeros sobre sectores del este de Puerto Rico en la mañana. En la tarde la lluvia será en el interior y sectores del suroeste.

Mientras que la temperatura estará durante el día entre los medios 70s a medios 80s.

Saturday: Limited shower activity. Hazardous marine conditions. Advisories are in effect for coastal waters.

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) December 26, 2020