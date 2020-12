Jill y Joe Biden reflexionan sobre el COVID-19 en mensaje de Navidad

El presidente electo Joe Biden y su esposa, la doctora Jill Biden, compartieron hoy en sus redes sociales un mensaje de Navidad inspirado en la pandemia del COVID-19.

"Feliz Navidad, felices fiestas. Jill y yo le deseamos a usted y a su familia alegría, salud y felicidad en esta temporada", expresó el presidente electo. "Pero sabemos que para muchos de ustedes en nuestra nación este ha sido un año muy difícil. Y en esta temporada de esperanza se nos recuerda nuestra humanidad común y lo que estamos llamados a hacer los unos por los otros".

La pareja exhortó a las personas a ser una fuente de ayuda y esperanza tanto para los amigos y familiares como para los desconocidos, reconociendo que la pandemia ha aumentado el desempleo e impedido que las familias se reúnan en Navidad.

“Aunque nuestras celebraciones se atenúan, sabemos que esto no será para siempre, y pronto llegarán días más brillantes”, manifestó Biden.

Por su parte, la doctora agradeció a "los trabajadores de primera línea y esenciales que se han puesto en riesgo por todos nosotros, y por los científicos e investigadores que trabajaron para entregar vacunas que son un avance científico increíble".

From our family to yours, Merry Christmas and Happy Holidays. pic.twitter.com/NzVEFFfrG1

— Joe Biden (@JoeBiden) December 25, 2020