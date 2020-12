Exigen a la Guardia Nacional centro de vacunación contra COVID en el oeste

La senadora electa por el distrito Mayagüez-Aguadilla, licenciada Ada García Montes, cuestionó al general José Reyes, ayudante especial de la Guardia Nacional (GN) las razones por la cual aún no se ha anunciado un centro de vacunación para los profesionales de salud que viven y trabajan en la zona oeste de Puerto Rico.

“Yo entiendo que razonablemente hay un proceso de preparación y logística, y por eso he esperado el transcurso de la semana para hacer mis expresiones, pero en vista de que ayer se anunció la apertura este próximo miércoles, 31 de diciembre de un centro de vacunación en Caguas y otro en Arecibo, la pregunta obvia es: para cuándo proyectan abrir un centro en la zona oeste”, detalló la también educadora.

García Montes mencionó además que el general Reyes expresó ayer a un medio de prensa (Cybernews Media) que está preocupado porque en el centro de vacunación en el estadio Pedrín Zorrilla en San Juan están llegando profesionales de la salud de Ponce y Mayagüez. “Este centro es para la zona metropolitana”, sostuvo Reyes. Además, el líder de la GNPR fue cuestionado por los medios en torno a la posibilidad de establecer varias modalidades de manejo de un banco de llamadas o sistema de citas, pero las mismas fueron descartadas por el militar.

Con su reclamo de hoy, la senadora se une a las expresiones realizadas por los legisladores electos Jessie Cortés Ramos, Eladio Cardona y Migdalia González, quienes hicieron un reclamo en defensa de la población de la zona oeste. “Hay una realidad que los residentes de nuestros pueblos conocen y es que las agencias del gobierno estatal no atienden al oeste con la misma celeridad que el resto del país. Pongo como ejemplo el caso reciente del Departamento del Trabajo (DT) y el proceso de atender los casos de desempleo por la pandemia. En mayo reclamé públicamente que se estableciera el mismo sistema de servicarro que el DT organizó para San Juan y Ponce y tuvo que pasar un mes para que finalmente se estableciera el sistema en el estadio Isidoro García de Mayagüez”. El distrito Mayagüez-Aguadilla se compone además de Aguada, Añasco, Cabo Rojo, Hormigueros, Isabela, Las Marías, Moca, Rincón, San Germán y San Sebastián.

Con relación a las denuncias públicas sobre personas ajenas a la fase de profesionales de la salud que se han vacunado por tener contactos o las llamadas ‘palas’, la senadora no quiso especular. “El Departamento de Salud (DS) informó ayer que investigan varias alegaciones de personas que recibieron una vacunación contra el Covid-19, pese a no formar parte de la fase que les corresponde. Como legisladora electa por el oeste, mi deber es procurar por servicios de primera calidad. Aunque no haya juramentado, ya estoy en esas funciones. Es mi deber y vocación”, finalizó García Montes.