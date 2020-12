Romero asegura que disputas electorales no empañarán su mandato

El alcalde electo, Miguel Romero, aseguró que las polémicas que han surgido en la Comisión de Estatal de Elecciones (CEE) en torno a la contabilización del voto adelantado, no afectarán su mandato como ejecutivo de la capital.

Romero, en entrevista con Metro, sin embargo, insistió en que los señalamientos del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) carecen de “mérito legal” y que estos no atrasarán su certificación final y juramentación como alcalde de San Juan. Indicó que en los próximos días estará anunciando otra serie de nombramientos para la dirección capitalina que incluye designaciones al Departamento de Desarrollo Económico, Vivienda, Oficina de Permisos, Planificación y Ordenación Territorial y Urbanismo.

¿Qué medidas espera impulsar en los primeros 100 días de su mandato?

MR: El Municipio de San Juan no ha tenido convenio de delegación de poderes o de autoridad con la Junta de Planificación [JP] desde el 2014. A mí me parece que una ciudad capital como la nuestra —que es la ciudad más habitada de todo Puerto Rico y de mayor actividad económica, turística, gubernamental— debe tener la mayor cantidad de delegación primero porque tenemos la capacidad. Segundo, tenemos que promover la inversión en la ciudad capital de San Juan y yo me propongo en esos primeros 100 días que logremos la aprobación de un convenio de delegaciones con la [JP] que coloque a San Juan en una posición sumamente competitiva para atraer la inversión y provocar el desarrollo económico y social que tanta falta nos hace…En el área de urbanismo en San Juan quiero aprovechar lo que es el Programa de Revitalización de la ciudad, que ya asignó una cantidad inicial con el Departamento de Vivienda estatal y federal de unos $20 millones para proyectos puntuales que tienen que ver con mejoras a la iluminación, facilidades recreativas, mejoras a las aceras.

Romero también mencionó que en los primeros 100 días de su mandato buscará impulsar alianzas con otros municipios del área metropolitana para realizar operativos de limpieza. Mencionó, además, que buscará agilizar la obtención de permisos.

¿Cuál será el mayor reto fiscal del municipio? ¿Podrá pagar el Pay Go? ¿Podrá desarrollar alguna obra prometida?

MR: La realidad es que hay unos retos inmensos en SJ. Por ejemplo, mencionas lo del Pay Go, estamos hablando que son sobre $95 millones aproximadamente [en deuda]. Cuando pones eso en contexto y comparas la nómina anual completa del municipio es de $149 millones y se dejaron de pagar desde el 2018…No hay razón alguna por la cual no se haya planificado adecuadamente [el pago]…Del mismo modo, hay deudas de sobre de $6 millones en sentencias, deudas que hay a los empleados y todo eso lo vamos a manejar administrativamente dentro de nuestra realidad fiscal y estableciendo acuerdos para ir abonando y pagando esa deuda. Claro sin afectar lo que son lo que es proveer servicios esenciales, desarrollo de proyectos, de iniciativas, que van a ayudar a que nos fortalezcamos para poder pagar todos esos compromisos.

Romero comentó que ya se ha reunido con funcionarios del Sistema de Retiro y con la Junta de Control Fiscal.

¿De qué manera las controversias que han surgido en esta elección impactarán su mandato?

MR: Pienso que no. Primero yo voy a concentrarme en trabajar por los sanjuaneros. Los procesos electorales son así; hay personas que no quedan satisfechas con los resultados, pero claro, el orden constitucional y el orden legal en Puerto Rico ha permitido que los gobiernos operen…Ahora, el sistema funcionó. Las personas votaron se tomó una decisión a base y vengo a concentrarme a trabajar aquí con una sola agenda y la agenda es que San Juan tiene que mejorar como ciudad capital.

Su comité de transición ha denunciado mal manejo en la administración del municipio, ¿anticipan referidos por alguna irregularidad en la gestión municipal saliente?

MR: Si de ese Informe de Transición surge algún tipo de señalamiento o algún tipo de alegación o información de que se ha violado la ley, no le quepa duda a nadie, referiré eso al Contralor, al Inspector General, al Departamento de justicia, para que sean ellos, no yo, los que determinen finalmente qué curso habría que tomar si alguno con relación a lo que ahí se establezca.