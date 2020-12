José Luis Dalmau: “Yo apuesto a que pasen cosas”

¿Cómo piensa manejar un Senado compartido entre cinco partidos políticos y un senador independiente?

“Esa participación (de todos los partidos, incluyendo los emergentes) se tiene que dar, ese trámite legislativo tiene que correr. Eso de decirle a otro, mira no porque ese proyecto no porque no me gusta, va para la gaveta 14. Yo creo que se debe dar el trámite. Los votos después se buscan en el hemiciclo, pero el trámite y la atención y la apertura a esos partidos minoritarios debe estar presente en este Senado.

Y la comunicación con el Ejecutivo. Si hay buena comunicación, pues van a haber resultados. Nos vamos a poner de acuerdo con algunas cosas, en otras no, pero el gobierno tiene que funcionar y el país tiene que echar para adelante.

Hay quienes piensan que durante el próximo cuatrienio “no pasará nada”

Yo apuesto a que pasen cosas. El país está esperando mucho de nosotros. Tenemos la situación del COVID, del cierre de las escuelas. Tenemos el problema de desarrollo económico y empleo. Hay que atender esos asuntos y creo que la mayoría de nosotros quiere que esos asuntos se atiendan. Yo estoy en la mejor disposición de comunicarme, de escuchar, de abrir puentes y espacios para que podamos laborar.

¿Estaría dispuesto a que senadores de minorías presidan comisiones?

Estoy esperando los documentos de transición. Ver los informes financieros. Porque si van a haber más comisiones, tiene que haber presupuesto para pagarlas. Se anticipa que por parte de la Junta de Supervisión fiscal podría haber recortes en un futuro cercano. Todo eso forma parte de la consideración sobre la creación de comisiones o la disponibilidad de comisiones para los demás. Estoy evaluándolo, no estoy cerrando puertas, estoy abriendo puertas.

¿Cómo anticipa será el trabajo con la Junta de Supervisión Fiscal?

Tenemos que comunicarnos. Aquí hubo unos choques fuertes entre la Legislatura y la Junta. ¿Y qué hizo la Junta? Recortó el presupuesto. Dijeron ‘¿a ellos les duele que le recorten el presupuesto?’ Y recortaron el presupuesto. Yo creo que ese no es el camino, yo creo que se puede dialogar. Hay maneras de llevar a acuerdos que sean buenos.

¿Cuál debe ser la prioridad cuando el nuevo gobierno entre en funciones?

COVID-19. Estamos en diciembre, la gente se reúne en Navidad. Vamos a sobrepasar los 4,000 contagios en enero, aun con la vacuna y le va a tocar al gobernador (Pedro) Pierluisi decidir qué va a hacer. Creo que tanto el gobernador como la Legislatura deben darle prioridad a la salud y atender el asunto de la pandemia. Buscar y ser creativos. Buscar qué jurisdicciones han tomado mejores medidas. Las órdenes ejecutivas lejos de disminuir los contagios los han aumentado.

Educación. Tenemos niños que llevan un año fuera de la escuela. Los del sur por los terremotos y después por la pandemia. La mayoría de los estudiantes del sistema público no tiene acceso al internet. Los padres tienen a los niños en sus casas y no pueden trabajar. Eso es una situación que hay que atender con urgencia. Y la tercera, desarrollo económico.

¿Anticipa cambios al Código Electoral?

Hay que hacer una nueva ley electoral. Buscar el consenso. A lo mejor no (cambiar) el 100%, pero del 80 0 90%. Y de lo que funcionó, atenderlo, y lo que no funcionó, ver cómo mejorarlas.

¿Favorece que se publique las posiciones y salarios de la Legislatura?

Los contribuyentes deben saber dónde se invierten los fondos públicos. Mi posición es que sean públicos.