Wanda Vázquez ya pidió sus escoltas como exgobernadora

El comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Henry Escalera, confirmó hoy a Metro Puerto Rico que la saliente gobernadora Wanda Vázquez Garced ya solicitó el servicio de escolta para cuando termine su mandato.

Según Escalera, al amparo "de la Orden General 100-110 del 25 de enero del 2019 titulado Oficina de Seguridad y Protección se concluye que el servicio de escoltas a un ex gobernador se continuará ofreciendo con posterioridad a la aprobación de la ley 20 y basado en una interpretación similar a la discutida por el tribunal supremo de Puerto Rico en el caso Hernández Colón y Romero Barceló vs Policía de Puerto Rico dado que dicho beneficio no fue eliminado por la Asamblea Legislativa tras la aprobación de dicha ley".

"Al amparo de esta jurisprudencia, la gobernadora Wanda Vázquez Garced solicitó dicho servicio", finalizó Escalera.

El beneficio de escoltas al salir del mandato ya lo tienen exgobernadores como Alejandro García Padilla, Pedro Roselló, Carlos Romero Barceló y Luis Fortuño.

Este medio lleva desde noviembre solicitando la cantidad de dinero que se ha desembolsado en horas extras para las escoltas de La Fortaleza pero aún no han ofrecido la información.