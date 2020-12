Mujer de 33 años muere por coronavirus a un mes de dar a luz en California

Una mujer de 33 años murió hace unos días en el estado de California por coronavirus COVID-19 luego de dar a luz a su tercer hijo llamado Heaven.

Vanessa Cardenas Gonzalez fue diagnosticada con la dicha enfermedad días antes de traer al mundo a su hijo.

Tras el parto, por recomendación del doctor, la mujer fue separada de su pequeño para evitar contagio.

"No querían la exposición del bebé, así que sacaron al bebé de allí", dijo su esposo Alfonso Gonzalez en entrevista con Fox.

Este contó, además, que: "Estaba muy enferma. Me dijo cuando conducíamos a casa: 'Quiero que el bebé esté en la habitación conmigo'. Y yo le dije que no, Vanessa, no puedes".

El hombre dijo que su esposa era una mujer sana y que estaba esperando que se recuperara. Sin embargo, un día su salud empeoró y llamó a una ambulancia cuando la fémina confrontó problemas para respirar.

Luego de ese suceso, la mujer estuvo hospitalizada por un mes y falleció el pasado 14 de diciembre.

Vanessa sufrió un ataque cardíaco y daño cerebral.

"La parte más difícil para mí a través de esto es que no pudo sostener a su bebé", dijo Alfonso.

Ahora, el hombre criará solo a sus hijos de 11, 7 años y un mes de nacido.