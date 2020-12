Jubilados de la AEE alegan intento de control político a Junta de Gobierno de la agencia

El presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE), Johnny Rodríguez Ortiz, cuestionó el intento de “tomar por asalto” a la Junta de Gobierno mediante el Proyecto del Senado 1963, el cual permitirá al gobernador electo Pedro Pierluisi integrar a tres funcionaros del gabinete para lograr mayoría de 6-5 en cualquier toma de decisión.

El P. del S. 1693 fue radicado el pasado jueves, 17 de diciembre de 2020 en horas de la tarde por el senador Carmelo Ríos Santiago y referido a la Comisión Especial Sobre Asuntos de Energía, para enmendar la sección 4 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”, a los fines de que la Rama Ejecutiva tenga una mayor fiscalización del desempeño del sector privado sobre el sistema eléctrico de Puerto Rico; y para otros fines relacionados. En horas de la noche del viernes fue incluido en la sesión extraordinaria del Senado de Puerto Rico.

“Pretenden tomar control político partidista de la Junta de Gobierno de la AEE. Entraría el Secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, quien le otorgó privilegios contributivos a LUMA Energy; el Director Ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Ottmar Chávez, donde están consignados los fondos federales para la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico y el Director de la Alianzas Públicos Privadas (P3), Fermín Fontánez, quien negoció y está impulsando este nefasto contrato. Con esos tres miembros, el gobernador tendría control de la AEE y daría viabilidad a pesar de todos los señalamientos al contrato de LUMA Energy porque no les importa en nada el pueblo”, dijo.

Rodríguez Ortiz expresó con esta movida, la ciudadanía debe conocer que no se cumpliría con la misión de “una Junta de Gobierno íntegra, unida y comprometida que representa al pueblo de Puerto Rico para liderar la transformación de su Autoridad de Energía Eléctrica, guiarla a alcanzar su visión y promover el desarrollo sostenible del país mediante el logro de los siguientes objetivos estratégicos. ¿Cómo se ganarán el respeto y confianza de los clientes? o demostrar integridad, voluntad y compromiso en el desempeño de sus recursos humanos? ¿Cómo van a gestionar una robusta condición financiera basada en tarifas justas y diversificación de servicios, cuando lo única motivación será cumplir con las órdenes de Fortaleza?”.

Cabe señalar que las últimas dos modificaciones de la Junta de Gobierno, uno de los principios establecidos fue la creación de un ente totalmente independiente, razón por la cual se nombra a tres personas que surgen de una lista de candidatos fuera del gobierno.

El presidente de la AJAEE relató que este proyecto de ley surge a raíz de la determinación de los miembros de la Junta de Gobierno de la AEE el pasado miércoles, quienes acordaron que no pagarían a LUMA Energy por sus “gastos variables” a menos que el operador privado del sistema de transmisión y distribución (T&D) de la empresa suministrara documentación de respaldo que se ha negado a enviar. El miembro de la junta directiva de la AEE, Robert Poe, aseguró que "no podemos simplemente fingir que este contrato les permite salirse con la suya [violar]… tenemos un elemento en el gobierno que simplemente no está a la altura del trabajo, un grupo de cuatro personas que dependen totalmente de consultores que intentan controlar la situación".

Rodríguez Ortiz coincidió con Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER, en que el contrato de Luma Energy ha creado una discusión amplia y un análisis más profundo. “Ya la Junta de Gobierno ha venido confrontando problemas con la Alianza Público Privadas por los alcances de ese contrato, aprobado sin mucho análisis. Este contrato le otorga la obligación de pagarle a Luma, más, sin embargo, le quita la facultad de analizar y discutir los pagos sobre el desembolso de dinero y el costo beneficio. Esto ha conllevado que para salir de ese tranque y obtener el control para viabilizar el contrato de LUMA, el gobierno de Puerto Rico encabezado por la APP, pretendan tomar por asalto a la Junta de Gobierno de la AEE”.

El presidente de la AJAEE solicitó a los jubilados de la AEE que “comiencen a llamar a nuestros legisladores, enviemos mensajes de texto o emails oponiéndonos al P del S. 1693”.