"Johnny" Méndez confirma que aspira a ser portavoz cameral de la minoría del PNP

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez Núñez, afirmó este miércoles en entrevista radial que para el próximo cuatrienio aspira a ser el portavoz cameral de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Eso es un asunto que atenderán los representantes electos y luego de eso nos sentaremos a hablar”, dijo Méndez Núñez en entrevista radial con Rubén Sánchez por WKAQ 580.

El representante José Enrique “Quiquito” Meléndez también ha expresado públicamente que aspira a ser el portavoz cameral de la minoría del PNP.

“Me han manifestado eso pero, ciertamente no, no, no hay una declaración expresa con relación a mi persona sobre ese asunto. Nos reuniremos los compañeros y tomaremos esta decisión. Hoy” (miércoles), dijo Méndez Núñez, sobre la futura posición de portavoz cameral de la minoría del PNP.

El presidente de la Cámara de Representantes confirmó que este miércoles también tienen que atender varios “asuntos que están en la convocatoria” de la sesión extraordinaria.