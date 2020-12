Comisión de la Cámara ordena investigar presunto monopolio en zona portuaria

Tras año y medio de investigación, la Comisión de Relaciones Federales e Internacionales de Estatus de la Cámara de Representantes ordenó a las autoridades pertinentes a investigar un supuesto monopolio en la Zona Portuaria de Puerto Nuevo.

Esto, luego de que una fusión entre las empresas de carga marítima Luis A. Ayala Colón y “Tote Maritime” redundara en que tal compañía le proveerá servicios a toda la zona sin ninguna competencia comercial.

La Resolución, además, comenzaría un proceso de fiscalización en torno la implementación del acuerdo colaborativo que dichas empresas establecieron para operar en el muelle de la zona de Puerto Nuevo.

El presidente de la Comisión, el representante José Aponte Hernández, advirtió que en un archipiélago donde la mayoría de la importación llega por agua, la limitación de espacios complica la logística para recibir suministros en caso de una emergencia como lo fueron los huracanes Irma y María.

En una conferencia de prensa realizada para atender sus hallazgos, Aponte Hernández también advirtió de los posibles riesgos que podría enfrentar esa área y complicar aún más el recibo de suministros.

"En el área de Puerto Nuevo, hay unos planteamientos y reclamos del Coast Guard. Debido a que en esa área el servicio de agua para atender una emergencia de un fuego básicamente es inexistente. Los hidrantes son muy pocos. La presión de agua no existe. ¿Y dónde se está gasificando una planta de la Autoridad de Energía Eléctrica? En Puerto Nuevo", dijo.

"Si por mala suerte hubiese una emergencia o alguna explosión en esa área, no tenemos espacio para recibir ningún barco con suministros en la Bahía de San Juan", agregó.

Entretanto, al ser abordado por este medio sobre los posibles efectos adversos que este supuesto monopolio supondría tener en la economía local, el legislador apuntó que la investigación arrojó que en la medida que se controla el muelle de Puerto Nuevo, podría incrementar el precio en los costos de transportación.

"Los carreros llegan a buscar la carga y la poca disponibilidad de espacio y el efecto de remover los furgones retrasa de manera extraordinaria en levantar los furgones. En muchas ocasiones pasa del día que el importador tiene para levantar la carga, así que ya comienzan a cobrarle por el almacenamiento de ese furgón aún cuando no es culpa del importador de que la carga esté allí. Es culpa de la compañía que se supone que la distribuya al carrero", continuó.

En cuanto a qué han alegado los administradores de la la compañía, Aponte Hernández sostuvo que que se han defendido con que han dado un buen servicio.

"Ellos lo que quieren es desarrollar el muelle de Puerto Nuevo similar al muelle de Miami. Pero nosotros tenemos diferencias con Miami", dijo.

El representante explicó que, a diferencia de aquí, el muelle de Miami es mucho más grande y que la ciudad cuenta con el beneficio de que, si la mercancía no llega por barco, puede llegar por tierra.

"Aquí, lo que no llegue al muelle de San Juan, no llega por tierra. Lo que no llega, simplemente, el pueblo no lo tiene", afirmó.