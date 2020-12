Informe de JAVA dictará curso a seguir del MVC sobre San Juan

Te recomendamos:

El Código Electoral concede un término de 10 días para solicitar revisión judicial de alguna determinación de la presidencia de la CEE.

Valentín sostuvo que la resolución de Rosado Colomer se fundamentó en argumentos “falsos” y “medias verdades” sobre la manera en que la JAVA tramitó el recibo y escrutinio de los votos que se agrupan en la llamada unidad 77, como el voto ausente, adelantado por correo, a domicilio y confinado.

También puntualizó que el presidente no aludió a los descuadres que el MVC, así como el Partido Independentista Puertorriqueño y el Partido Popular Democrático (PPD), han estimado en más de 6,000 papeletas en exceso respecto a la cantidad de electores que aparecen votando en las listas de la CEE.

Rosado Colomer, en la resolución, sostuvo que el MVC, al solicitar un recuento, no precisó algún colegio de la unidad 77 en el que se hubieran identificado discrepancias con las actas de escrutinio y, por lo tanto, procediera el recuento contemplado en ley para esos casos.

“Él está tratando de aplicar los artículos del Código (Electoral) de forma restrictiva y siendo bien específico. Pero él mismo establece en el escrito que JAVA no se puede medir igual que los colegios regulares por la naturaleza del proceso. Ya que la naturaleza de JAVA es diferente, y el artículo habla de los colegios, y sabemos que en JAVA no se puede medir de igual forma, tenía que interpretarlo entonces a nivel de precinto, que es la única forma de poder cuadrar eso. Debió haber aplicado esos mismos principios que establece el Código, que lo que busca con el artículo 10.7, es ese recuento cuando no se pueden reconciliar esos números”, insistió Valentín.

Aunque el presidente anejó a la resolución decenas de actas de escrutinio firmadas por funcionarios de los cinco partidos, en las que se validan los resultados de determinado colegio, Valentín señaló que no se incluyeron actas de incidencia en las que representantes del MVC hacen constar presuntas irregularidades.

Asimismo, el comisionado electoral cuestionó la premisa de que el hecho de que los partidos tomen parte en las decisiones en la CEE –como la de mezclar papeletas de voto por correo y a domicilio en un maletín– exime al presidente de atender y corregir errores que se cometan en el proceso.

“Lo que en un momento dado parecería una decisión lógica o razonable, cuando se está trabajando y viendo todo se perciben las consecuencias que eso trae. Mezclar (esas papeletas) por sí sola no es el problema. (Rosado Colomer) trae que esa decisión la tomaron los comisionados, pero es eso sumado a otras cosas. Eso no impidió que pudiera haber actas, porque para el resto de los precintos se han traído. Los primeros precintos que se trabajaron no tuvieron el beneficio de tener las actas de consolidación o las emitidas por Osipe (Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico) que después se han ido trayendo. Es la totalidad de todas las circunstancias”, expresó Valentín.

Aunque el comisionado del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, se opuso a la solicitud de recuento, señaló que la argumentación que presentó Rosado Colomer para denegarlo no le satisfizo.

“Me siento bien preocupado por lo que ahí se dice porque yo he traído también esas controversias públicamente. No obstante, para mí la ley da un espacio para hacer otras cosas. Yo proponía en mi escrito que lo primero que debemos hacer es un ejercicio de cuadrar actas”, manifestó Cruz, al señalar que ese trabajo se hizo en el precinto 2, donde alegó que “hoy nadie cuestiona cómo se cuadraron esas actas”.

“Ese mismo ejercicio lo podemos hacer para San Juan, no digamos en la papeleta legislativa (que ya se recontó), o en la papeleta estatal, que nadie cuestiona los resultados de San Juan. Sé y reconozco que hay una controversia en la papeleta municipal. Me preocupa que alguien que gana por 3,000 o 4,000 votos, aparezca una diferencia cuestionada de 6,000 electores”, dijo Cruz.

El comisionado, asimismo, opinó que Rosado Colomer responsabilizó en exceso al personal de los partidos políticos encargado de organizar las distintas fases del voto adelantado. En su resolución, Rosado Colomer sostuvo, en referencia al MVC, que “si alguno de sus funcionarios no solicitó las actas oportunamente a su Gerente o durante el recuento de la papeleta legislativa; cualquier daño a sus prerrogativas fue autoinfligido”.

“Eso de seguir echando culpas a los partidos políticos no es así. Aquí la JAVA estuvo dirigida por una persona nombrada por el presidente de la CEE. La primera persona que perdió el puesto aquí, a raíz de todo eso que el país conoció, fue la persona que nombró el presidente. Aquí hay una cuota de responsabilidad bien grande en esa persona y en quien la nombró, que es el presidente. Los partidos políticos aportamos gente de manera voluntaria que viene a contar. La palabra consenso en esta comisión es inexistente. Este es mi tercer escrutinio, y aquí antes las cosas se hacían por consenso. Usted llega hoy con un panorama de trabajo y de repente le cambian las reglas de juego”, manifestó Cruz.

Vilma Rosado, quien fungió como presidenta de JAVA durante las elecciones generales, fue despedida el 11 de noviembre.

“En JAVA en particular no voy a aceptar más la contestación de que aquí se hizo todo en consenso. Se hicieron unas cosas, en los primeros días después del 26 de octubre (cuando se comenzó a escrutar el voto adelantado) que no se hicieron en consenso (como) abrir maletines a diestra y siniestra para mezclar papeletas de correo regular con domicilio. Balance hubo de un tiempo para acá. Al principio no fue así”, añadió el comisionado de la Pava.