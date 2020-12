Hombre muere por COVID-19 en pleno vuelo de United

Un vuelo de United Airlines que iba desde Orlando, Florida hasta Los Ángeles el pasado lunes, 14 de diciembre, tuvo que desviar su curso por la muerte de un hombre con COVID-19 cuando aún estaban en el aire.

Según reportó el Daily Mail, distintos pasajeros les aseguraron haber visto al pasajero temblando y sudando cuando se montó al avión, además de que parecía tener problemas para respirar antes de que despegara.

Ante esto, el piloto tuvo que realizar una maniobra de emergencia para aterrizar en Nueva Orleans y darle al hombre atención médica.

Al interior del avión iban tres personas que tenían conocimiento de CPR y trataron de revivir al hombre una vez cayó desmayado en el piso.

Uno de ellos fue Tony Aldapa, quien en redes sociales compartió su testimonio sobre el momento asegurando que aún sabiendo los riesgos de contraer COVID-19, tomó la decisión de tratar de revivir al hombre.

"Hablé con la esposa del pasajero sobre su historial médico y nunca mencionó que fuera positivo, dijo que tenía que hacerse la prueba una vez llegaran a Los Ángeles", escribió.

Desde ese momento el hombre ha desarrollado síntomas y no ha sido contactado por la aerolínea o por el CDC.

By now most of you know I was on the @united flight that has been in the news. I made the decision to attempt to save the passengers life and along with 2 others performed CPR for close to an hour until we landed. And continued to help the firefighters when they came onboard.

— Face (@Face_withaQ) December 19, 2020