Vicepresidente de la Cámara votará en contra del designado a contralor

El designado para la Oficina del Contralor de Puerto Rico, Kermit Lucena, podría tener para ser confirmado, no solo en el Senado, sino que en la Cámara de Representantes.

Para el vicepresidente de la Cámara baja, José "Pichy" Torres Zamora, los comentarios racistas apoyados desde la cuenta de Twitter de Lucena son razón suficiente para no votar a favor del nominado.

"Los mensajes en las redes sociales, que yo he podido, no son apropiados y no demuestran un buen temperamento para ser contralor. El puede pedir, lo que él quiera. pero lo escrito, escrito está. Yo estoy inclinado a votarle en contra", comentó el representante en entrevista con WIAC 740am.

En el Senado, el presidente de la Comisión de Nombramientos, Héctor Martínez, aceptó en Radio Isla 1320 que con la designación de Lucena existe preocupación entre los senadores.

"Hay mayor preocupación con la designación de Kermit Lucena", indicó.

Lucena, quién borró su cuenta de Twitter, está siendo señalado por apoyar comentarios racistas en la red social.

Sobre esto, el portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández, aseguró que estos no son los valores que debe tener un funcionario de Puerto Rico.

Desde la noche de ayer, Metro Puerto Rico publicó que los nominados no cuentan con los votos y ambos serán colgados.