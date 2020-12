Errores con las actas retrasan resultado del recuento de Guánica

Errores en la consolidación de actas luego del recuento municipal han impedido que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) divulgue los resultados de la contienda por la alcaldía de Guánica, explicó hoy el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz.

De acuerdo con Cruz, los funcionarios que preparaban las actas finales estaban tabulando cada una de las variaciones del nombre del aspirante por nominación directa Edgardo Cruz Vélez, en lugar de consolidar todos sus votos bajo el nombre de ‘Edgardo Cruz’.

“Se pusieron a escribir todos los nombres de la lista (de nombres aceptados) en una sábana (acta) y eso no era. La idea era que toda aquella lista de nombres se bajara bajo un solo nombre. Todos estamos de acuerdo que sea así. Como todos tenemos las actas, sabemos cuántos votos cogió cada variedad (del nombre). Pero no lo hicieron como se esperaba. Se piensa que eso lo deben resolver hoy y mañana conocerán el resultado”, dijo el comisionado Cruz.

Cruz Vélez se disputa la alcaldía con el candidato del PPD, Ismael Rodríguez Ramos, y ambos han reclamado la victoria en distintos momentos desde el evento electoral del 3 de noviembre.

El comisionado del PPD, asimismo, señaló que buscará que se eliminen los votos por ‘Eduardo Cruz’ que se hayan adjudicado a Cruz Vélez, luego de que hoy el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, decidiera que una papeleta con esa variación no se validaría a favor del aspirante. El nombre ‘Eduardo Cruz’ sí aparece en la lista de modalidades aceptadas que el presidente plasmó en una resolución la semana pasada.

“Si eso es así, le voy a pedir (a Rosado Colomer) que las que se hayan adjudicado en el pasado a nombre de ‘Eduardo Cruz’ sean adjudicadas a ese ‘Eduardo’ que (el presidente) entiende que existe hoy. De hecho, en el registro electoral de Guánica, hay un ‘Edward’ y un ‘Eduardo Cruz’. Eso es parte de las cosas que se van a llevar al tribunal para que vea que eso no tiene que ver nada con la protección de la intención del elector. Hay una inconsistencia en la adjudicación de votos de Guánica”, argumentó Cruz.

Disputa por el distrito 31

De otro lado, Cruz acusó al Partido Nuevo Progresista (PNP) de impedir que se llevara a cabo el recuento del distrito representativo 31, que presuntamente se había acordado realizar hoy.

El comisionado indicó que el PNP carecía de funcionarios, y por lo tanto alegó que no se podía proceder con el recuento ya que implicaba que el escrutinio saltaría del precinto Caguas 82 al de Gurabo 84, que son los dos que componen ese distrito.

“Hice constar para récord lo que ocurrió, porque aquí no se puede estar amenazando a los otros partidos que están obstruyendo, pero entonces cuando el partido de gobierno obstruye, nos hacemos de la vista larga”, expresó Cruz.

Sin embargo, el comisionado del PNP, Héctor Joaquín Sánchez, rechazó que su colectividad no tuviera los funcionarios y observadores, y sostuvo que la CEE nunca notificó que el recuento se completaría hoy, sino que únicamente se atenderían los maletines de los precintos de Caguas 82 y 83. Este último precinto abarca el distrito representativo 30.

Anteriormente durante este proceso, la CEE ha separado fechas para completar los recuentos en un solo día, independientemente del desarrollo del resto del escrutinio general.

“¿Por qué no terminar (el escrutinio de) Caguas completo, que lleva meses esperando cuáles son los resultados finales? A mí no me habían notificado (de que había un recuento). Eso es lo que yo tenía entendido (que el recuento tomaría dos días) y el presidente lo ratificó en reunión de comisión”, argumentó Sánchez.

Cruz, no obstante, aseguró que una notificación a los candidatos sujetos a recuento emitida esta semana por la secretaria de la CEE certificaba que el recuento comenzaría y se completaría hoy.

Una copia de la notificación, provista a Metro por una oficial de prensa de Cruz, indica que “el (recuento) se estará llevando a cabo el domingo 20 de diciembre de 2020. Por lo cual, le notificamos que tiene un término de 72 horas contadas a partir del recibo de esta notificación para entregar a la Comisión una lista escrita de sus observadores para el proceso de recuento. Incumplido este término, la Comisión comenzará el proceso de recuento”.

Sin embargo, la notificación tiene fecha del 18 de diciembre, por lo que el periodo de 72 horas se cumpliría mañana lunes.

Si el representante Jesús Santa se sostiene como ganador del distrito 31, el PPD tendría virtualmente garantizada una mayoría de 26 representantes en la Cámara baja.