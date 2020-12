Contralor designado propone destaques de fiscales para trabajar en auditorías

El recién designado contralor de Puerto Rico, Kermit Lucena Zabala, sostuvo que buscará fortalecer la colaboración con el Departamento de Justicia, para lo cual propuso que esta agencia asigne fiscales para que trabajen de la mano con los auditores en sus informes, de forma que estos se enfoquen en ángulos que abran la puerta al procesamiento criminal de funcionarios en incumplimiento con la ley.

“Creo que con el Departamento de Justicia de Puerto Rico podemos hacer unas alianzas donde yo pueda tener unos fiscales destacados en la Oficina del Contralor, y entonces cuando notifiquemos y veamos auditorías que tienen vínculos en el área de delitos criminales, traer esos fiscales temprano en el proceso para poder recopilar la evidencia que ellos necesitan. La profesión y la evidencia de los CPA (contadores públicos autorizados) muchas veces es muy diferente de la que necesitan los fiscales para llevar casos a los tribunales… La oficina puede tener todo un expediente completo de evidencia de auditoría y a lo mejor el fiscal necesita otros documentos más que no pudimos capturar, y cuando volvemos a la agencia o el municipio ya los papeles no están”, dijo Lucena Zabala, un expresidente del Colegio de Contadores Publicos Autorizados.

Una de las quejas constantes de la contralora saliente, Yesmín Valdivieso, ha sido la falta de procesamiento del Departamento de Justicia a pesar de los señalamientos presentados por la Oficina del Contralor en sus informes periódicos sobre agencias y municipios.

Para Lucena Zabala, uno de las asignaciones principales para el próximo contralor será velar por el uso adecuado de los miles de millones de dólares federales que llegarán a las entidades gubernamentales del país para la reconstrucción producto de los desastres naturales de los pasados años.

“En los próximos años habrá una inyección bien fuerte de dinero, particularmente con el cambio de gobierno que hubo en los Estados Unidos, donde hay un gobierno demócrata que va a cumplir con todo lo que se le prometió al país. Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, ha trabajado en volver a recuperar esa confianza y yo tengo que ser parte esencial de poder decirle a los funcionarios federales ‘mira, sí, se está manejando el dinero adecuadamente’”, expresó el CPA.

Lucena Zabala, con 40 años de experiencia como CPA, aseguró que conoce de cerca el funcionamiento de la Oficina del Contralor, toda vez que entre 2011 y 2014 formó parte del Comité Asesor de Auditoría Institucional, organismo que vela por la independencia, integridad y confiabilidad de los informes que se generan en la agencia y sus procesos financieros.

De momento, se desconoce si Lucena Zabala cuenta con los votos para ser confirmado tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes para el cargo de la contraloría, que es por un término de 10 años.

Durante la conferencia de prensa para anunciar su nominación, la gobernadora Wanda Vázquez reconoció que había escuchado personas que favorecían a otros candidatos, como el secretario del Senado, Manuel Torres Nieves, pero que los líderes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, no se lo habían expresado.

“He escuchado que se han mencionado otros nombres, personas excelentes, extraordinarias, como profesionales y seres humanos, no directamente a mi persona. Lo he escuchado a través de los medios de comunicación, nunca directamente. En ese sentido, teníamos un precedente, que no había espacio. El precedente fue cuando se sometió el nombramiento de (el secretario de Asuntos Públicos) Osvaldo Soto. La ley que crea la Oficina del Contralor no establecía que fuera un CPA. Un extraordinario profesional, preparado, abogado, pero la Asamblea Legislativa entendía que quien fuera contralor o contralora debía ser un CPA”, sostuvo Vázquez.

Torres Nieves, al igual que Soto, tampoco es CPA, aunque sí tiene estudios universitarios en administración pública.