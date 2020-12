Coalición Científica de Puerto Rico ofrece recomendaciones sobre fases de vacunas

La Coalición Científica de Puerto Rico, nombrada por el gobernador electo Pedro Pierluisi, celebró los logros históricos del inicio de la vacunación contra el COVID-19 en Puerto Rico y presentó recomendaciones para las futuras fases.

“Agradecemos a los funcionarios del Departamento de Salud, a la Guardia Nacional y a todos los salubristas que participaron en abrir esta brecha histórica. Aunque el trecho es largo y aún hay que cuidarse, este proceso de vacunación marca el principio del final de la pandemia. La distribución de la vacuna en Pfizer Puerto Rico, la acogida de la vacunación por la población y la autorización de vacunas adicionales, como la de Moderna, son excelentes noticias para Puerto Rico. Esperamos que estos desarrollos agilicen el proceso de inmunización contra el COVID-19, y aceleren nuestro regreso a la normalidad en el 2021”, mencionó el copresidente de la Coalición y designado Secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado.

“Luego del análisis que llevásemos a cabo los miembros de la Coalición Científica de Puerto Rico sobre las recomendaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés), la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina (NASEM-siglas en inglés) y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) articuladas en su aprobación de la vacuna; de las recomendaciones del Comité de Prácticas sobre Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés) del CDC y de las recomendaciones del informe de la NASEM “A Framework for Equitable Allocation of Vaccine for the Novel Coronavirus”, hacemos las siguientes recomendaciones sobre la priorización de vacunación, atemperadas a la situación de Puerto Rico”, explicó la doctora Carmen Zorrilla, miembro de la Coalición. “Estas recomendaciones fueron formuladas en colaboración con funcionarios del Departamento de Salud, y las remitimos a la administración entrante para consideración e implementación”.

La Coalición sugiere que el orden establecido para la vacunación en todo momento debe estar fundamentado en prioritización por vulnerabilidad. Entiendase vulnerabilidad como riesgo de exposición y complicaciones por enfermedad. Si la disponibilidad de la vacuna es limitada, debe prioritizarse, en orden: aquellas circunstancias donde la vacunación resulte en reducción de muertes por COVID y reducción de complicaciones de salud; donde se facilite le reapertura de servicios esenciales para la función social; y donde se disminuya el sufrimiento, sobre todo en poblaciones vulnerables y marginadas.

Los científicos de diversas disciplinas que componen esta Coalición entienden que los procesos deben estar regidos también por estrategias que minimicen inequidades salubristas, promuevan la justicia social y faciliten acceso a información y vacunas.

“Conforme a estas metas, sugerimos que el plan permanezca como un documento vivo y que las estrategias sean revisadas periódicamente para recibir modificaciones basadas en hallazgos científicos, disponibilidad de la vacuna y coordinación logística atemperada a la realidad de Puerto Rico y conforme a las metas de prioritización por vulnerabilidad expresadas anteriormente”, añadió Daniel Colón Ramos, copresidente de esta Coalición.

Este grupo de científicos entiende que en todo momento la meta debe ser minimizar el riesgo, maximizando el beneficio de la vacuna. Para lograr esto se deben integrar continuamente los conocimientos científicos, provenientes de estudios nacionales e internacionales confiables, y a medida que vaya avanzando los hallazgos en las ciencias.

La Coalición ofrece constituir un comité científico que sea responsable de revisar periódicamente el plan. El comité sugerirá al gobierno entrante estrategias que maximicen el bienestar salubrista público, minimizando el sufrimiento y muertes por COVID-19 y catalizando, mediante decisiones fundamentadas en ciencia, estrategias de la reapertura social. Sugieren que el comité científico trabaje estrechamente con el Departamento de Salud, la Guardia Nacional y otras agencias envueltas en la distribución de la vacuna para integrar esos conocimientos científicos a consideraciones logísticas de implementación.

“Es importante que en este proceso de las fases de vacunación, sobre todo en este periodo navideño, el pueblo continúe protegiéndose, la pandemia no ha acabado. Es importante también que la ciudadanía mantenga la calma mientras las vacunas se hacen disponibles y se avanza la logística de las diferentes fases”, expresó la doctora Iris Cardona, subsecretaria del Departamento de Salud y miembro de la Coalición

La Coalición sugiere que los procesos de prioritización, disponibilidad y distribución de la vacuna deben continuar siendo transparentes y coordinados con esfuerzos amplios de comunicación. El proceso de toma de decisión, incluyendo cambios a planes e incertidumbres, deben ser comunicados con apertura y buscando la participación de todos los segmentos de la sociedad. “Es por ello que le sugerimos al gobernador electo, Pedro Pierluisi, que se agilicen, de manera sistemática, las estrategias de comunicación y educación, incluyendo adiestramientos, presentaciones, comunicaciones, campañas educativas y un dashboard de vacunación integrado al Bioportal del Departamento de Salud”, enfatizó Colón Ramos. “En las próximas semanas estaremos remitiendo recomendaciones puntuales adicionales para lograr estos objetivos de comunicación, que son cruciales para que juntos logremos la meta de inmunidad de rebaño y la reapertura de la sociedad puertorriqueña.”

Sobre la Coalición Científica de Puerto Rico

La Coalición Científica de Puerto Rico es un grupo de trabajo nombrado por el gobernador electo, Pedro Pierluisi, compuesto por científicos de diversas disciplinas incluyendo médicos, especialistas en bioestadísticas, epidemiología, enfermedades infecciosas y vacunación, entre otros temas de importancia en esta nueva etapa que se experimenta con la pandemia del COVID-19. Todos comprometidos con manejar y analizar los datos relevantes a la pandemia del COVID-19 y hacer recomendaciones a base de la ciencia.

