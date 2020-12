FDA autoriza uso de emergencia de la vacuna de Moderna contra COVID

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) aprobó hoy el uso de emergencia de la vacuna de Moderna contra el COVID-19 siendo la segunda que podrá ser distribuida a la ciudadanía.

Esta autorización de uso de emergencia permite que la vacuna sea usada en individuos de 18 años o más, a diferencia de la de Pfizer que permite vacunar a personas desde los 16 años.

"Con la disponibilidad de dos vacunas, la FDA ha tomado otro paso crucial en la lucha contra esta pandemia global", dijo en comunicación escrita el comisionado de la FDA, Stephen Hahn.

El esperado anuncio de la FDA se produce a un día de que la vacuna producida por Moderna obtuviera un respaldo crucial de un panel de asesores externos, quienes también dieron luz verde a la vacuna de Pfizer.

La FDA determinó que la vacuna de Moderna cumplió con los criterios necesarios para establecer que sus beneficios superan los potenciales riesgos que pueda tener.

Un total de 147,000 vacunas de Moderna podrían llegar a Puerto Rico en las próximas semanas tras esta aprobación.

La vacuna de Moderna es efectiva en un 94% según informó la FDA y no necesita ser conservada a tan baja temperatura como la de Pfizer.

Today, FDA issued an emergency use authorization (EUA) for the second vaccine for the prevention of #COVID19 caused by SARS-CoV-2. The emergency use authorization allows the vaccine to be distributed in the U.S for use in individuals 18 years and older. https://t.co/w4BQVg0n2G pic.twitter.com/cw5JwYqxsh

— U.S. FDA (@US_FDA) December 19, 2020