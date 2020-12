Enfermera se desmaya tras recibir vacuna contra el COVID-19, descartan que sea un efecto secundario

Tiffany Dover, gerente de enfermería del CHI Memorial, en Estados Unidos, se desmayó luego de recibir la vacuna de Pfizer, mientras entregaba declaraciones a los medios de comunicación.

El momento quedó registrado en varios medios. Mientras la enfermera responde a los periodistas, llega un momento en que su actitud empieza a cambiar, dejando ver que algo anda mal; luego dice que se siente mal, se toca la cabeza y cae. Por fortuna uno de los médicos evita que se golpee contra el piso.

Al recuperarse la mujer entregó unas breves declaraciones: "me sentí un poco desorientada, pero ahora me siento bien, y el dolor en mi brazo se ha ido".

Frente a la situación, citó Blu Radio, el director médico de cuidados intensivos en CHI Memorial, Dr. Jesse Tucker, dijo que "es una reacción que puede ocurrir con mucha frecuencia con cualquier vacuna o inyección".

WATCH: Nurse passes out on live TV after taking vaccine in Chattanooga, Tennessee. Nurse Manager Tiffany Dover was okay and spoke again with local station WTVC, saying she has a condition where she often faints when she feels pain.

“It’s common for me,” she said. pic.twitter.com/wqUhX577vc

— Breaking911 (@Breaking911) December 18, 2020