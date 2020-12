Sector comercial anticipa pérdidas durante las ventas navideñas

La Navidad es una época usualmente ocupada para los comerciantes. Sin embargo, el impacto económico de la pandemia sumado a las estrictas medidas de la Orden Ejecutiva actual para controlar el COVID-19 cambiaron este panorama. Ahora, se anticipa que el comercio al detal perderá más del 25% de las ventas solamente en la época navideña, momento en que esperaban recuperarse de las pérdidas que ya habían tenido durante el año.

"Es un hecho lamentable, hasta octubre se habían perdido 1,100 millones de dólares en la economía del pequeño y mediano comerciante. Al acabar este año vamos a sobrepasar los $2 mil millones", aseguró el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Jesús Vázquez.

El CUD estima que ante estas cifras, luego de la época navideña cerca de 30 mil personas se quedarán sin trabajo, y el 15% de los negocios en Puerto Rico tendrán que cerrar. Además, la tradicional contratación que había para Navidad no va a ocurrir como en otros años.

Los comerciantes culpan al cierre total impuesto los domingos por la gobernadora Wanda Vázquez, la merma en capacidad dentro de locales y la disminución de horas laborables durante la semana.

"Habíamos establecido procesos para la venta navideña y distribuir la venta del madrugador durante toda la temporada, pero al llegar el nuevo lockdown nos pusieron a pagar justos por pecadores", aseveró el presidente de la Asociación de Comercio al Detal (ACDET), Iván Báez.

Para Báez, esto creó un "efecto embudo" donde se aglomera más público los sábados y lunes para recuperar el domingo, donde la pérdida por cada día de cierre es de $150 millones.

Mientras que el presidente de la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños (ACCPR), Adolfo González, explicó que "a medida que entramos más en la temporada navideña, se hace más crítica la restricción de cantidad de personas. Nunca hemos visto tan poca gente".

La ACCPR estima que con la llegada de la vacuna, algún tipo de recuperación en el comercio se vería para el segundo semestre del 2021.

Ante este panorama, los comerciantes buscan reinventarse llevando sus ventas al mundo virtual, donde se espera que el 79% de los ciudadanos hagan sus compras de Navidad.

Sin embargo, para Vázquez, muchos comercios locales no estaban preparados para esta transición o no tenían el capital. Mientras que para Báez de ACDET, con las compras en línea el mercado "pierde dinero porque no pagan el IVU como nosotros ni generan empleo".

"Esto va más allá de las compras navideñas. Son padres y madres de familia que necesitan el sustento. No se trata de comprar regalos o no, se trata de un impacto directo a la economía", sentenció Baez.

Sobre un posible aumento de precios en los productos más buscados esta navidad, el presidente de ACDET dijo no verlo probable pues "la situación económica del país no necesariamente lo aguanta", y el comercio al detal compite con los mejores precios disponibles en el mercado. Además, aseguró que los electrónicos serán el producto más buscado esta temporada.

González recomendó a la ciudadanía visitar los centros comerciales evitando horas pico, y aunque no se considera implementar un sistema de citas para la entrada, invitó a llamar a las tiendas antes de acudir para asegurar que tienen capacidad de recibirlos.

El CUD y ACDET, exhortaron a la población a apoyar los comercios locales esta navidad. "Cada vez que de click en una compra por internet a una compañía en Estados Unidos, piensen si lo pueden conseguir en una empresa local", dijo Baez, quien también hizo un llamado al gobierno a devolver el domingo de trabajo pues "no podemos seguir siendo penalizados".