Ningún caso: Wuhan quitó el uso obligatorio de tapabocas en lugares públicos 

Las autoridades sanitarias informaron este marte que los ciudadanos podrán salir a las calles sin ningún elemento de protección.

Mientras que todo el mundo lucha para que las personas utilicen correctamente el tapabocas, por la segunda ola de contagios, Wuhan decretó que el uso de la misma ya no es obligatoria en espacios públicos, así lo informó France 24.

No obstante, muchas personas aún prefieren seguir utilizándolo.

“La gente continúa usando las mascarillas por diferentes razones, como el invierno y las bajas temperaturas. Por otro lado, los habitantes de Wuhan han vuelto a las calles y a los restaurantes sin ningún problema”, afirmó Charles Pellegrin, corresponsal de France 24 en China.

🇨🇳😷🔊 Masks off! They are no longer obligatory in China's Wuhan, the epicentre of coronavirus. Our correspondent @ChPilgrim finding non mask wearing much easier as he also wears glasses, but the memory of what happened there not easy to forget. #Wuhan #coronavirus #China #F24 pic.twitter.com/MaJG1Z8iOH

— Stuart Norval (@StuartNorval) December 15, 2020